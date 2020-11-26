【逆市擴張】莆田無懼疫情阻礙　續於新加坡擴張業務

▲ 莆田餐廳創辦人方志忠表示，疫情無礙品牌擴張業務的步伐，明年預計會在新加坡增設3至4間分店。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情重挫餐飲行業，不少餐廳食肆更被迫倒閉。莆田餐廳創辦人方志忠坦言，疫情雖對餐廳的生意及營運造成打擊，但品牌的擴張步伐未有停止，上月該集團在新加坡開設新餐飲品牌，冀在當地吸納更多消費者。

方志忠坦言，疫情期間，餐廳的盈利能力減弱，生意額亦有所下降。該品牌本年的營業額，與去年同期相比約減少3成，生意額僅達到預期的7成。不過在過去3個月內，疫情曾有所緩和，而消費者外出用膳的需求復甦，其餐廳營業額及顧客量已逐漸回升。

＜＜【限聚令收緊】酒吧11月26日起關閉7日 業界要求政府賠償損失

＜＜【追夢路上】調酒師追夢10年終「戒酒」 望改變「不學無術」形象

開新餐飲品牌 吸納年輕消費群

他表示，「不應因為疫情而影響開店計劃，甚至令餐廳的發展停擺。」方志忠認為，任何事情都需要有長遠考慮。為迎接餐廳開業20周年，該集團最近在新加坡開設「YUM SING！新世界」餐飲品牌，已於上月底試業，希望透過提供全新餐飲及娛樂體驗，吸引遊客以及當地年輕消費群。

此外，他又透露，明年預計在新加坡增設3至4間莆田分店。他認為新加坡市場雖小，但當地仍有發展空間，未來會繼續在當地擴張業務，計劃開設25間分店。

目前莆田業務分布在新加坡、印尼、中國、菲律賓、香港及台灣等11個地區，共開設超過70間分店。方志忠坦言，疫情下管理各地業務不易，因每個城市的疫情狀況不同，集團需要根據各地區實際情況，採取因應措施。

＜＜【逆市營商】蔬菜品牌零售逆市升 彌補餐飲市場損失

店長制決策力更大 管理有效率

傳統上，不少連鎖餐廳在各地區設立總經理職位。但該集團近年實行店長制，所有分店由一位店長全權負責，並直接向集團副總裁滙報。各個店長對分店的營運有一定的決策權，負責餐廳所有的營運及財務，支出收入都要「孭上身」。他認為以店長制管理模式，可以提升店長的行動力及自覺性，並擁有更大決策力，使集團管理模式更加靈活。

至於品牌未來發展方向，他希望更進一步完善店長制度，給予更多支援，以培育更多獨立能幹的店長。此外，他指集團未來會繼續擴展餐廳版圖，並放眼於更大的海外市場，目前莆田的分店主要設於亞洲地區，其集團正在評估美國市場，未來擬到當地開店。

記者：李寶如