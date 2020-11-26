▲ 【美國大選】議員倡特朗普預防性特赦自己 防激進左翼檢控

美國總統特朗普企圖推翻大選結果的行動不斷遇挫，連任機會愈來愈低之際，特朗普突然宣布特赦前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），引外界關注他在餘下任期會否有更多特赦行動。有國會議員建議特朗普特赦自己，以免下台後遭激進左翼檢控。

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成功連任的共和黨籍的佛羅里達州眾議員蓋茲（Matt Gaetz）接受霍士新聞訪問時表示，特朗普（Donald Trump）除了特赦火雞，亦應特赦自己及其他親信，以保護職員免遭不公正檢控。

蓋茲在Twitter亦有發帖文，呼籲特朗普特赦自己，帖文獲特朗普轉推。

事實上，不少民主黨人都極力要求拜登政府調查特朗普及特朗普政府中人，有無犯罪行為，如繼續追查通俄門問題，調查上屆大選期間有無與俄羅斯勾結，及有無妨礙司法公正等。

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特朗普在周三突然宣布，運用總統權力特赦因在通俄門調查，向聯邦調查局説謊而遭檢控的前國家安全顧問弗林，遭民主黨批評是濫權。

責任編輯：林建忠