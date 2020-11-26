【港股追蹤】工信部制定明年基站建設 中資電訊股見底？

大市近月持續反彈，現水平已較年內低位，即3月中時21139點，高出約5500點。惟中資電訊股股價，卻一直逆市反覆走弱，電訊商龍頭中移動（00941）跌穿50元關口後，早前曾下挫至46元附近，至本周終見回穩，今日早市輕微高升後持續向好，中午收報48元，升0.8%，跑贏指數升幅。

美國總統特朗普（Donald Trump）本月12日簽署了一項行政命令，禁止任何美國人投資被認為與中國軍事活動有關的中國公司，內地三大電訊商及中國鐵塔（00788）均在名單之中，消息令相關股份股價近期偏弱。

【港股追蹤】教育板塊未受疫情影響 睿見宇華收入顯著上升，詳情請按【見下頁】

不過大行摩根士丹利（大摩）仍然對電訊股有信心，該行研究報告估計，美國機構投資者的自由流通量對三大電信商佔比為約15%至30%，認為雖然公司基本面穩定，且估值較低，但消息仍會產生影響。



報告指，行政命令將於明年年1月11日開始生效，目前尚不清楚執行命令的確切範圍，預期未來將發布進一步的指引，消息公布後三大電信商累計跌幅介乎8%至11%。該行指，中移動及聯通有約16%至17%自由流通量，由美國機構投資者持有，而中電信的H股和ADR則有約29%由美國機構投資者持有。

大摩預期，今年3大營運商收入將變得穩定，預期5G普及化及ARPU提升下，三大電訊商基本面仍然穩健。該行分別給予中電信（00728）、聯通（00762）及中移動目標價分別為3.4元、8元及80元，全部給予「增持」評級。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉