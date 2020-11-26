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【港股追蹤】工信部制定明年基站建設 中資電訊股見底？

股樓投資 13:06 2020/11/26

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大市近月持續反彈，現水平已較年內低位，即3月中時21139點，高出約5500點。惟中資電訊股股價，卻一直逆市反覆走弱，電訊商龍頭中移動（00941）跌穿50元關口後，早前曾下挫至46元附近，至本周終見回穩，今日早市輕微高升後持續向好，中午收報48元，升0.8%，跑贏指數升幅。

美國總統特朗普（Donald Trump）本月12日簽署了一項行政命令，禁止任何美國人投資被認為與中國軍事活動有關的中國公司，內地三大電訊商及中國鐵塔（00788）均在名單之中，消息令相關股份股價近期偏弱。

【港股追蹤】教育板塊未受疫情影響 睿見宇華收入顯著上升，詳情請按見下頁

不過大行摩根士丹利（大摩）仍然對電訊股有信心，該行研究報告估計，美國機構投資者的自由流通量對三大電信商佔比為約15%至30%，認為雖然公司基本面穩定，且估值較低，但消息仍會產生影響。

報告指，行政命令將於明年年1月11日開始生效，目前尚不清楚執行命令的確切範圍，預期未來將發布進一步的指引，消息公布後三大電信商累計跌幅介乎8%至11%。該行指，中移動及聯通有約16%至17%自由流通量，由美國機構投資者持有，而中電信的H股和ADR則有約29%由美國機構投資者持有。

大摩預期，今年3大營運商收入將變得穩定，預期5G普及化及ARPU提升下，三大電訊商基本面仍然穩健。該行分別給予中電信（00728）、聯通（00762）及中移動目標價分別為3.4元、8元及80元，全部給予「增持」評級。

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記者：葉志偉

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