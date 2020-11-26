通訊應用程式競爭大　LINE有甚麽招數擴大市場份額？

▲ 通訊應用程式LINE為爭取在亞洲國家的市場份額，正調整經營策略。（法新社圖片）

近年有不少手機應用程式具備通訊功能，競爭越趨激烈。據《日經中文網》報道，通訊應用程式LINE為爭取在亞洲國家的市場份額，正調整經營策略，以求擴大原創服務，再成為提供多項服務的「超級APP」。現時則將海外服務的主導工作，由南韓轉移到泰國和台灣等地。

泰國發展成功交由當地管理

LINE於2013年至2014年於台灣、泰國和印尼發展，早前由南韓LINE Plus負責經營，但後來由於結合當地民眾所需，提供適合當地的服務，目前交由當地的員工管理，並分別在台灣、泰國和印尼設有900名、400名和100名員工。

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據英國We Are Social發布的調查顯示，在泰國方面，市民近一月在LINE、WeChat、Facebook及Messenger使用通訊功能的比例，以LINE使用率最高，達85%，WeChat、Facebook及Messenger分別27%和76%。

該企更於10月份與當地大型商業銀行開泰銀行（Kasikornbank）合作，推出手機銀行「LINE BK」，並計劃於2021年擴展至日本、台灣和印尼。加上其於全球19個國家或地區推出影片服務「LINE TV」，提供當地電視劇外，還自製影片，至今用戶人數錄得逾4,000萬人。

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印尼用戶人數較3年前跌

然而，LINE在印尼方面的反映未如理想。雖然在進入當地時，表情貼圖受到歡迎卻未能擴大人氣，通訊功能方面不及「WhatsApp」受歡迎。據悉，該企於印尼在9月份的通訊APP用戶人數錄1,300萬人，較3年前大減6成。

責任編輯：馬意文