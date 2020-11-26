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【蘋果動向】AirPods銷量低於預期　料AirPods 3將推遲發布

科技 14:10 2020/11/26

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天風國際證券分析師郭明錤近日預計，明年蘋果將會推出新一代MacBook和Apple Watch，以及AirPods 3。

蘋果（Apple）今年推出多項新產品，當中包括首部5G手機iPhone 12及首款自家設計和開發的M1晶片等。而知名的蘋果供應鏈分析師、天風國際證券分析師郭明錤近日預計，明年蘋果將會推出新一代MacBook和Apple Watch，以及AirPods 3。惟他日前指，AirPods出貨量比之前預測的要低，AirPods 3明年或將推出上市。

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據外國科技網站9to5Mac報道指，郭明錤稱AirPods的出貨量不太樂觀，出貨量比之前預測的要低。他預計，未來6個月的銷量將同比下降5%至10%。原預計在明年上半年推出的AirPods 3，或會推遲到明年4至6月發布。

除此之外，郭明錤預測明年將有兩款全新Apple Watch，並將有改善過的外形設計和創新健康管理功能，以全新外型設計吸引消費者購買。至於下一代MacBook，郭明錤則表示，MacBook開始採用Arm架構設計的M1處理器後，蘋果將會注重打造MacBook的新外型，刺激消費者購買意欲，預計將在明年下半年推出。

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責任編輯：曾曉汶

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