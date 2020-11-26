【中國債務危機】永城煤電、華晨相繼違約　富瑞﹕更多國企瀕「爆煲 」、內銀質素未受大影響（第二版）

▲ 永煤暫時仍有兩隻債券違約，分別為本周一到期的「20永煤SCP004」和「20永煤SCP007」。

華晨汽車集團、永城煤電、紫光集團等具內地官方背景企業近期接連爆出債務違約事件，外界觀望債務違約風波會否影響內銀資產質素。中國企業債務風波中，最新一例包括河北國企永城煤電即使得到地方國資委支持，債券評級較高，第三季財報更顯示盈利改善、現金流充足，但依然未能如期償還本息，重挫市場信心。

富瑞發表報告預料，將有更多國企爆出債務危機。富瑞指，永煤是大型風險國企的典型例子，公司業務版圖擴張太快，多次依賴延長債券年期避免違約，預料不少類似的國企短期內亦會爆發債務危機。

不過，富瑞指企業違約對內銀影響有限。富瑞分析，信用債只佔內地大型銀行資產1.5%至5%。以年初至今，國企債券違約率0.2%計算，假設企業違約率調高1倍，銀行其他財富管理業務收入仍足以抵銷相關損失。

永煤再有2隻債券違約

永煤日前（23日）就本月10日違約債券「20永煤SCP003」舉行債券持有人會議，提出先兌付50%本金、即約5億元人民幣，再將剩下本金展期270天，避免該債券違約。有內地媒體昨日（25日）報道，據消息人士指，會議方案當日已獲得通過，意味永煤暫時避開交叉違約的風險。

上清所今（26日）發表公告，永煤已支付債券「20永煤SCP003」部分本金，已完成本期債券兌付。

永煤本周一再有兩隻債券違約，詳情可見【下一頁】

永煤暫時仍有兩隻債券違約，分別為本周一到期的「20永煤SCP004」和「20永煤SCP007」。據了解，目前永煤違約已被移送到中證監處理。

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編輯﹕賴奕羚