  • 26°C
香港時間 : 20201126日 (四) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國債務危機】永城煤電、華晨相繼違約　富瑞﹕更多國企瀕「爆煲 」、內銀質素未受大影響

宏觀解讀 15:24 2020/11/26

分享：

永煤暫時仍有兩隻債券違約，分別為本周一到期的「20永煤SCP004」和「20永煤SCP007」。

華晨汽車集團、永城煤電、紫光集團等具內地官方背景企業近期接連爆出債務違約事件，外界觀望債務違約風波會否影響內銀資產質素。中國企業債務風波中，最新一例包括河北國企永城煤電即使得到地方國資委支持，債券評級較高，第三季財報更顯示盈利改善、現金流充足，但依然未能如期償還本息，重挫市場信心。

富瑞發表報告預料，將有更多國企爆出債務危機。富瑞指，永煤是大型風險國企的典型例子，公司業務版圖擴張太快，多次依賴延長債券年期避免違約，預料不少類似的國企短期內亦會爆發債務危機。

不過，富瑞指企業違約對內銀影響有限。富瑞分析，信用債只佔內地大型銀行資產1.5%至5%。以年初至今，國企債券違約率0.2%計算，假設企業違約率調高1倍，銀行其他財富管理業務收入仍足以抵銷相關損失。

永煤再有2隻債券違約

永煤日前（23日）就本月10日違約債券「20永煤SCP003」舉行債券持有人會議，提出先兌付50%本金、即約5億元人民幣，再將剩下本金展期270天，避免該債券違約。有內地媒體昨日（25日）報道，據消息人士指，會議方案當日已獲得通過，意味永煤暫時避開交叉違約的風險。

永煤本周一再有兩隻債券違約，詳情可見【下一頁

永煤暫時仍有兩隻債券違約，分別為本周一到期的「20永煤SCP004」和「20永煤SCP007」。據了解，目前永煤違約已被移送到中證監處理。

相關文章﹕

【中國債務危機】內地企業頻爆雷　永城煤電、紫光、華晨傳財困　人幣升值緩減企業壓力？

【債務危機】華晨汽車宣布破產　下一間可能到……

【債務危機】劉鶴：三大因素引起債務違約增加　將嚴厲處罰「逃廢債」

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

香港股票 銀行 中國證監會 中國 債券 國有內銀股 中小內銀股

上一篇文章

【華為概念】中軟國際午後升逾一成　近期公布多項華為物聯網合作

下一篇文章

【量子科技】騰訊深圳連環申請專利　涉獵量子晶片、自動駕駛（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】歐央行擬准銀行明年恢復派息　滙豐HSBC急彈後見回吐
【滙豐股價】歐央行擬准銀行明年恢復派息　滙豐HSBC急彈後見回吐
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）