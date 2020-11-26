【2021展望】貝萊德看好亞洲股債前景　「未來十年將進入亞洲時代」

▲ 貝萊德認為，投資亞洲股票時應具選擇性，揀選那些具有創意、待合結構性主題及盈利較優勝的股份。

環球疫苗好消息頻傳，貝萊德亞太區主動投資策略部主管及基本主動型股票團隊新興市場首席投資總監貝琳達（Belinda Boa）指，2021年是過渡年，疫情最嚴峻的時間已經過去，但疫情加速了部分趨勢，包括尋求有息資產、供應鏈轉移、可持續發展等，相信環球低息環境下，風險資產仍然受捧，息率較高的中國資產會續吸引資金流入，而可持續發展的關注度則會進一步提高。

瑞信看恒指未來12個月可見28000【下一頁】

貝萊德看好明年亞洲股市前景，首選印度及印尼，中國則予「中性」評級，港股則維持「審慎」看法。貝萊德基本主動型股票團隊環球新興市場股票基金經理徐力高解釋，亞洲經濟正穩步復甦，企業盈利明年會追上復甦步伐，而疫苗的出現助紓緩了經濟的憂慮，故看好亞股前景。

偏好上游、具創新能力的資訊科技股

他認為，投資亞洲股票時應具選擇性，揀選那些具有創意、待合結構性主題及盈利較優勝的股份，當中偏好上游、具創新能力的資訊科技股，亦看好電動車及再生能源行業，對醫療保健股持較審慎態度，料有關行業有獲利回吐的壓力。

華晨汽車集團破產，令市場關注中國國債違約問題。貝萊德亞洲信貸團隊主管賽思（Neeraj Seth）稱，與2016年的去槓桿不同，當時去槓桿的主要對象為中資金融股，現時則是國營企業，這較像中國債券市場的改革，雖然明年國企債券的違約率會增加，但相信這對中國債市發展屬正面影響，維持明年看好中國在岸債的觀點。「未來十年將進入亞洲年代，投資者不能再忽略以中國為首的亞洲市場。」

景順料增長和風險資產續跑贏，詳見【下一頁】

中國等多個亞太區國家早前簽訂《區域全面經濟伙伴關係協定RCEP》，徐力高認為，RCEP的簽訂是中國擴張勢力的例證，相信中國牽頭下，亞太區的實力會加強，預期RCEP將會成功，但成效料需要一段時間才能顯現。

相關文章：【2021展望】東方匯理資管：仍有不少置閒資金等候入場 大市仍有動力再升

相關文章：【2021】大摩調高港股至「增持」明年看28700 薦2021年九大投資策略

編輯：陳韻妍