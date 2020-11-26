【美國大選】賓夕法尼亞法官頒令 阻止官員確認結果

▲ 賓夕法尼亞州法官下令，要求該州政府官員暫停採取進一步措施來證明美國大選結果。

美國大選結束，民主黨的拜登當選總統，但美國總統特朗普仍未認輸。賓夕法尼亞州法官下令，要求該州政府官員暫停採取進一步措施來證明選舉結果，決定引起爭議。賓夕法尼亞州長批評法官的命令不合理，更指該州已確認拜登在賓夕法尼亞州勝出。

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賓夕法尼亞州州務卿布克瓦爾（Kathy Boockvar）周二（24日）確認，拜登（Joe Biden）在領先80,555票於該州勝出，州長沃爾夫（Tom Wolf）其後任命該州選舉人。

但共和黨眾議員凱利（Mike Kelly）等人於上周六（21日）發起訴訟，稱州議會未有按適當程序下擴大郵寄投票。該州的郵寄選票主要來自民主黨選民，凱利等人對該州約250萬張郵寄選票作出挑戰。

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賓夕法尼亞州上訴法院法官麥卡洛（Patricia McCullough）周三（25日）發布命令，要求在當地周五（27日）早上11時30分舉行聽證會前，該州官員不應作進一步行動來證明選舉結果。

賓夕法尼亞州政府批評上述判決，指美國近250年的歷史以來，從未有任何其它法院頒布命令，干涉州政府確定總統選舉人身份的命令。該州政府更隨即要求入稟該州最高法院，要求阻止麥卡洛的裁決生效。

責任編輯：鄭錦玲