[滙豐控股5] 滙豐落實12月22日巴黎退市 中午續企穩42元

滙豐（00005）公布，於10月向巴黎交易所提交的退市申請已獲批，因此將於12月22日退市。集團指，退市是經過對巴黎交易所的交易量、成本等因素考量後所作出的決定，不會影響匯控在法國和歐洲的業務，亦不會影響集團在香港、倫敦、紐約等交易所的上市業務。昨日大升的滙豐今日輕微回落，中午報42.2元跌0.4%。

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滙豐近期亦傳正在改組私人銀行業務架構，一些職位將被撤銷。根據備忘錄，滙豐財富管理部門的產品、投資和合作業務，將改名為投資和產品業務。

摩通日前亦指，英國監管機構或考慮放鬆對銀行恢復派息的限制，相信市場或會憧憬滙豐有較高機會恢復派息，預料可提振股價。

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