【大家樂業績】大家樂半年多賺8%至1.6億元、中期息削近半至0.1元　「保就業」資助達3.2億元

▲ 大家樂半年保持盈利，保就業資助成最大貢獻

大家樂 （00341） 公布，至9月底半年盈利1.62億元，按年增8.4%，派中期息0.1元，較去年同期派0.19元，大減47%。大家樂表示，集團期內從「保就業計劃」資助共3.23億元，換言之若撇除相關資助，大家樂半年業績由盈轉虧。

大家樂表示，期內受新冠肺炎疫情影響，收入按年大減24.3%至32.3億元。

政府補貼方面，大家樂稱，保就業資助集團香港人工成本約31.6%，連同防疫抗疫基金資助、內地相關政府寬免，大家樂整體從兩地政府獲3.39億元資助。至9月底，大家樂員工達19788人，較3月底多出956人或5%。

大家樂表示，內地業務及營運於期末已回復至疫情前的水平，下半年將加快於大灣區拓展門店網絡。至9月底，大家樂在中國內地經營 115 間門店，較3月底多一間，計劃在年底前開設逾10家新門店。

香港收入跌幅較內地高

以地區劃分，大家樂香港分部收入按年跌27%至26.7億元，中國內地收入則跌9.1%至5.6億元。期內毛利率由2019年的11.7%，大跌7.4百分點至4.3%。

主要成本方面，大家樂期內人工成本共11.46億元，按年跌17%；原材料及包裝成本、租金成本齊跌約19%，分別錄9.61億元、4.31億元。

以品牌計，大家樂快餐香港分店由3月底162間，微跌至159間分店，香港同店銷售按年跌21%；一粥麵香港分店由3月底45間，減至42間，同店銷售跌20%。

上海姥姥、米線陣、The Spaghetti House（意粉屋）和Oliver’s Super Sandwiches （利華超級三文治）則於9月底分別營運13、19、8和17家分店。

內地業務方面，大家樂華南店鋪收入減6.6%至4.82億元，同店銷售少11%。

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編輯：麥德銘