【旅遊保險】阿聯酋航空夥AIG推買機票送COVID旅保　感染新冠最高賠5.8萬港元

新冠疫情令全球旅遊及航空步入寒冬，業界為了讓旅客更安全及安心地出遊均各出奇謀。阿聯酋航空宣布，將提升其新冠病毒保障，讓旅客更安心無憂地規劃及享受旅程。此旅遊保障由AIG Travel提供，乘客毋須額外付費。適用於飛往任何目的地、乘搭任何艙等的旅客。

若旅客或其親屬在旅途中感染新冠，可獲高達7,500美元（約5.8萬港元）的賠償。若旅客在境外確診COVID-19而須在當地強制隔離，每人每日可獲150美元（約1160港元）的隔離費用，上限為14日。

所有於12月1日起訂購阿聯酋航空機票的乘客，將自動享有多重風險旅遊保障及新冠醫療保障，並同時適用於阿聯酋航空的代碼共享合作航班。持有機票號碼以176為首的阿聯酋航空乘客，都可享受此保障。

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不論是飛往任何目的地、乘搭任何艙等的旅客都能享有此保障。當中承保範圍包括：

國外緊急醫療費用和緊急醫療運送費用，最高限額為500,000美元，適用於出國旅行時在旅途中感染COVID-19及其他緊急醫療情況。

如旅客或其中一名親屬（符合條款規定範圍）在既定的旅行出發日期前，確診感染COVID-19，或因其他原因（與其他綜合性旅行保障產品一致）不能出行，因此產生不可退還的費用，最高可獲達7,500美元的行程取消保障賠償。

如旅客或其親屬（符合條款規定範圍）任職中小學的全職老師、員工或學生，而學期因COVID-19而順延至出發日以後，他們將能獲高達7,500美元的旅程取消或行程縮短賠償。

如旅客或其親屬（符合條款規定範圍）在旅途中身患重病，例如感染COVID-19，可獲高達7,500美元的賠償，用於覆蓋不可退款的旅行費用及返回原居地的額外費用。

如旅客在機場未能通過COVID-19的病毒測試或其他健康檢查而被要求取消旅程，可獲高達7,500美元的旅程取消賠償。

此外，阿聯酋航空此保障方案亦包括旅途中的人身意外事故、冬季運動、個人物品遺失，以及因領空關閉或旅行政策臨時變更而導致旅行中斷的保障。

乘客在出發前無需註冊或填寫任何表格，他們也有權選擇不使用阿聯酋航空提供的這項保障。

阿聯酋航空集團主席兼行政總裁謝赫·艾哈邁德·本·賽義德·阿勒馬克圖姆（HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，留意到人們對旅遊的需求非常旺盛，尤其是在冬季假期，大家都希望到訪如杜拜等氣候溫和且適合一家大小的地方旅行。期望透過這項多重風險及新冠相關旅遊保障，能夠讓旅客更安心地制定聖誕及新年的旅遊計劃。AIG Travel行政總裁Jeff Rutledge期望此保障產品可減低旅客計劃旅程時的顧慮。」

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責任編輯：葉卓偉