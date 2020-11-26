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【科企收購】傳Salesforce洽購Slack　抗衡微軟Office 365 Teams

科技 12:25 2020/11/26

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近日市傳科技企業Salesforce正洽購企業通訊協作平台Slack，並指談判已到最後階段。

本地第四波疫情爆發，企業再次採取在家工作措施，各種協作平台使用量將持續上升，近日市傳科技企業Salesforce正洽購企業通訊協作平台Slack，並指談判已到最後階段。受惠併購消息，Slack單日股價升約37%。

外媒《華爾街日報》日前報導，據知情人士表示，Salesforce正商討洽購Slack，或在近幾天內達成共識，或最快Salesforce於12月11日公布第三季財報前宣布。截至週三（25日），Slack市值已超過170億美元，若併購成功，將創下Salesforce歷來最大併購案，但最終仍有變數。

＞＞＞【封殺華為】英國政府斥資25億　助電訊商更換華為5G設備

Salesforce為全球最大CRM軟件供應商，於1999年由聯合創辦人Marc Benioff創立。報導指，近年來Salesforce與微軟（Microsoft）競爭加劇。2016年，微軟就以262億美元，成功收購專業社群網站 LinkedIn，成功擊敗Salesforce併購。另外，微軟近年積極推廣的Office 365平台，當中的協作工具Teams，功能就與Slack非常相似。

隨著疫情反覆，人們在家工作成為常態，預計，像Slack般的協作軟件平台使用率將繼續激增。根據應用程式數據分析平台Sensor Tower統計，今年3月，Slack的首次安裝者人數達到 180萬，創下單月新高紀錄，而今年以來的人數較2019年同期增長亦有50%之多。

＞＞＞【追蹤用戶】百度地圖涉竊14億用戶資料　遭Google Play強制下架

責任編輯：李彥煒

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