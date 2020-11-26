【汽車股】長城吉利廣汽跌逾2%　五菱續逆市升

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金管局擴大與人行貨幣互換協議 額度增至5000億元人幣
中國近日出台加大刺激汽車消費措施，汽車股升上高位後受壓，今早大部分汽車版塊股全面下跌，跌幅近1%至3%。比亞迪 （01211） 開市196元，隨後跌至最低位184.3元，午市收報189.7元，跌1.6%，成交15.5億。
長城汽車 （02333） 跌幅最大，今早開市報16.5元，隨後在10點30分跌至最低位15.6元，午市收市報15.8元，跌3.1%，成交額為4.2億。
吉利和廣汽跌逾2%，吉利汽車 （00175） 開市23.2元，其後跌至最低位21.9元，現報22.4元，跌2.4%，成交13.3億。廣汽集團 （02238） 股價今早高開8.9元，升上最高位9.0元後開始下跌，其後跌至最低位8.6元，午市收報8.7元，跌2.3%，成交額為2億。
至於昨日傳被發改委要求上報投資情況的恒大汽車 （00708） 今日股價繼續下跌，開市22.2元，9點45分跌至最低位21.6元後開始回升，午市收報22.4元，跌1.7%，成交1億元。
發改委傳調查恒大及寶能新能源車投資，恒大汽車指公司正在確實消息，詳情可看﹕【下一頁】
儘管大部分汽車股承壓，股價開始走低，但個別汽車股份仍受市場利好消息影響，股價維持升幅。五菱汽車 （00305） 周一（23日）公布新車，昨日股價曾升逾4成，今日股價升幅收窄，開市報1.14元，股價最低位1.06元，午市收報報1.1元，升1.8%。
永達汽車 （03669） 今早開市前公佈以2.6億元人民幣收購保時捷4S店附屬的無鍚永達25%及南通永達40%股權，今早股價造好，開市報12.2元，股價高開至13.34元，其後一直在12.5元至12.9元中間徘徊，午市收報12.7元，升4.8%，成交1.3億。
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編輯﹕賴奕羚