【侵犯私隱】Facebook涉挪用330萬名用戶資料　被南韓罰款4700萬港元

南韓的個人資訊保護委員會以Facebook擅自使用用戶資訊，並提供至其他單位，對Facebook處以67億韓元（約4700萬港元）的罰款，並向偵查機關進行刑事控告。

據韓聯社報道，個人資訊保護委員經調查確認Facebook在2012年5月至2018年6月期間，未經用戶同意向其他單位提供個人資訊，包括學歷、經歷、出生地、親屬、結婚資訊及個人愛好等。南韓1800萬名Facebook用戶中，至少有330萬人的資訊被擅自使用。

委員會又指出，Facebook故意提交虛假或不完整資料妨礙調查。

【施政報告2020】政府下月將推出「智方便」逐步發展智慧城市 預料5G人口覆蓋率今年可達90%，請看【下一頁】

今次是南韓個人資訊保護委員會今年8月成立以來，開出的首張罰單，也是第一次指控海外公司的違規行為。

據報道，Facebook就今次處分表示遺憾，表示公司會積極配合所有調查，將對委員會處分決定進行研討。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉