【疫情第四波】疫下加大網上宣傳小家電　惟中港不通關難開發新產品

▲ 科技及家電品牌代理商UNITY Tech，在疫情下多款小家電如按摩槍、減醣電飯煲等。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情爆發第四波，而科技及家電品牌代理商UNITY Tech，在疫情下多款小家電如按摩槍、減醣電飯煲等，反應甚為理想。客戶少出外，宣傳更要做到足，有約70%至80%的宣傳費用，用於社交平台宣傳。

其董事總經理許嘉銘指出，以往產品較多舉行實體活動，目前則選擇自製影片，並上傳於網上宣傳。展望今年全年，於不斷推出新品的情況下，預計將能錄得逾千萬元的銷售額。

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隔離14天+無實體展 開發產品遇困難

該企除了代理海外品牌的商品外，還有自行開發新產品。其董事總經理許嘉銘稱，從2010年起便開始自行研發新科技產品，初時便開發充電器，後來開發適用於不同電子產品的小配件。

然而，設計師今年因疫情難以到內地廠房跟進產品開發，即使在香港設計新款產品，但往返中港兩地須14天隔離，故無法成行，只好無奈暫時擱置新產品開發的計劃。

許又指，開發新產品後，每年會參加4月及10月的電子展。今年因疫情沒有實體展覽，即使有新產品亦難找買家。故他計劃在中港通關並毋須14天隔離及實體展覽恢復後，才考慮繼續研發新產品。

記者：馬意文