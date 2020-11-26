【宏觀中國】鋼鐵產能只減不增　新產能置換措施或年底出台

據內地報道，關於鋼鐵行業的新版《鋼鐵產能置換實施辦法》預計在年底之前正式出台。新辦法旨在規限各地鋼鐵項目建設，確保鋼鐵產能只減不增。

【一宗接一宗】新盤歌舞昇平 同時屢錄撻大訂 經濟差累買家跳船？，請看【見下頁】

究其原因，由於早年「供應側改革」令鋼鐵業的供需關係改善，行業有利可圖，以致有部分地方放鬆了嚴禁新增產能的限制，有借復工復產的名義，試圖違規開展鋼鐵冶煉項目建設，以及「以小換大」的置換方式。

資料顯示，由2018年1月1日實施置換辦法至2020年，預計淨退出的煉鐵產能為3,193萬噸，整體退出比例在1.18:1；淨退出的煉鋼產能2,630萬噸，整體退出比例1.15:1。

根據新版的置換辦法，當局會進一步提高置換比例，在環境敏感區域的置換比例由不少於1.25:1，提高至1.5:1；非環境敏感區域則為1.25:1。簡言之，鋼企須退出1.25噸的產能才能新建1噸產能，逼令鋼企只能更新高效的設備和調整產品結構。

【中印關係】緊張關係未改 印度延遲審批小米手機等中國產品，請看【見下頁】

此外，又擴大了環境敏感區域的範圍。2018年環境敏感嚴控區域為北京市、天津市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省，廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠州、肇慶等9市以及其他環境敏感區域。而新置換辦法的敏感區域將擴大至京津冀、長三角、珠三角、汾渭平原和其他2+26大氣通道城市。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛