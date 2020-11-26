【封殺華為】英國政府斥資25億　助電訊商更換華為5G設備

▲ 英國政府日前提出旨在監督5G行動和光纖網路的《通訊（安全）法案》，若電訊商違反新電訊安全規定，包括使用中國電訊設備製造商華為的設備，面臨每日10萬英鎊或銷售額10%的罰款。

英國政府在今年7月時，要求全國電信商在2027年前完全淘汰華為設備，包括5G基站設備和光纖網路。英國政府宣布，將斥資2.5億英鎊（約25億港元），助電訊商更換華為5G設備。另外英國政府更頒布一項新法律，電信商若違反禁令使用華為網路設備，將被處罰一天營業額的10%或10萬英鎊（約103萬港元）的罰款。

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據彭博社報道指，英國政府日前提出旨在監督5G行動和光纖網路的《通訊（安全）法案》，涵蓋所有處理網路流量和電話的電子設備和軟件，若電訊商違反新電訊安全規定，包括使用中國電訊設備製造商華為的設備，面臨每日10萬英鎊或銷售額10%的罰款。而知情人士稱，法案最快明年實施。

早前英國最大電訊商英國電信（BT）行政總裁Philip Jansen預計，華為禁令將造成公司5億英鎊（約51億港元）的損失。為紓解燃眉之急，英國政府承諾將斥資2.5億英鎊，助電訊商更換華為5G設備。而英國數碼、文化、媒體及體育大臣Oliver Dowden也成立一個特別工作組，來幫助電訊商增加設備數量。他將在年底前公佈更多細節。

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責任編輯：曾曉汶