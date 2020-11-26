【京東健康對手】阿里健康上半年轉虧為盈 股價升近4%

京東健康(新上市編號 :06618)上市之際，同業阿里健康（00241）公布截至9月底的上半年業績，期內轉虧為盈，純利達2.8億元（人民幣，下同），收入為71.6億元，按年升74%。經調整後利潤淨額增2.9倍至4.36億元，不派中期息。阿里健康現價升近4%，報20.45港元，成交4.7億港元。

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期內因用戶的「互聯網+健康」意識提升，使集團多個業務的用戶人數急速增長；收購藥品電商平台帶來裨益；醫藥自營業務的收入與毛利快速增長等因素使集團轉虧為盈。

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期內，醫藥自營業務收入增75.7%至60.4億元，佔總84.2%；醫藥電商平台業務收入增71.4%至9.3億元；醫療健康服務業務及追溯及數字醫療業務收入分別增43.3%及30.3%。而集團營運的天貓醫藥平台所產生的商品交易總額（GMV）按年增49.7%至逾554億元，天貓醫藥平台的年度活躍消費者超過2.5億。

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