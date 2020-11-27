【中芯股價】中芯國際逆市彈3%　客戶需求強勁訂單飽滿　8英吋晶圓計劃加價

▲ 中芯國際上調今年收入預期，強調客戶需求強勁訂單飽滿。

中芯國際 （00981） 據報於互動平台上稱，公司目前正常運營，已與美國相關政府部門等進行積極交流和溝通。公司客戶需求依然強勁，訂單飽滿，第三季度產能利用率接近滿載。展望2020年全年，收入目標上修為24%至26%的年增長。全年毛利率目標高於去年。現時沒有看到明顯的客戶轉單現象，將會繼續與客戶保持積極溝通、緊密配合的合作夥伴模式。

另外，有投資者提出，有媒體報道8英寸晶圓代工產能需求旺盛，多家晶圓代工廠將上調第四季和明年首季價格，問到中芯是否有同樣計劃。中芯回應指，現有客戶訂單將按已簽訂合約進行，新客戶、新項目則由雙方協商確定價格，公司也會通過改善產品組合來提升平均晶圓價格。

中芯國際早段逆市彈3%，隨後升幅縮窄至0.91%，現價報22.25元，成交5.56億元。

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編輯：陳華