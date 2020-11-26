【互聯互通】生物科技股納入滬深港通、或僅9家入圍　許正宇：好快有交代（附股份名單）

▲ 生物科技股獲納入滬深港通，若以恒生綜合指數成份股為基準，初期受惠港股或僅9家

施政報告提出互聯互通擴容，未盈利生物科技公司、科創板A股將會列在互聯互通選股範圍之內，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等第二上市中概股納入互聯互通成空，令港交所 （00388） 股價連跌兩日。自港交所2018年上市改革，累計有37家公司按上市新規上市，當中按18A章未盈利生物科技規則上市的股份佔大多數，總共有25家公司以「B字股」上市，部分更已轉錄盈利，去除「-B」標示。

港府、港交所目前尚未交代互聯互通內選入未盈利生物科技公司的原則，以原有選股規則，公司若獲納入恒生綜合大型股、中型股、小型股指數，就有資格成為選股範圍。

恒指公司於今年8月季檢才首次容許「B字股」納入恒生綜合指數系列，並在9月納入9家相關股份，當中信達生物 （01801） 、百濟神州 （06160） 已撇除「B字」，最新已在港股通投資範圍內。

若互聯互通擴容以同一標準，另有7家生科股可受惠於新政策。

許正宇：好快公布選股要求 拒評納第二上市中概股時機

財庫局局長許正宇在施政報告記者會上，拒透露未有納入第二上市中概股的原因，他僅重申，自滬港通開通以來，都是以循序漸進擴大機制，最新措施符合發展邏輯。

許正宇稱，生科股納入滬深港通的資格待監管機構交代，料同樣與其他滬深港通股份相同，要符合指數資格、AH股要求，多次重申「好快」就會再有公布。

港交所調查：個人投資者參與度升 佔港股交易比重逾兩成、增近4分之1，詳情可見【下一頁】

以下為2018年以來，按未盈利生物科技規則上市的公司名單：

股份 市值（11月25日收市價） 納入恒生綜合指數 歐康維視生物 （01477） 112.9億 尚未 歌禮製藥-B （01672） 30.5億 尚未 信達生物 （01801） 712.3億 已納入 東曜藥業－B （01875） 23.6億 尚未 君實生物 （01877） 76.1億 尚未 雲頂新耀－B （01952） 182.5億 尚未 藥明巨諾－B （02126） 89.5億 尚未 邁博藥業－B （02181） 47.8億 尚未 啟明醫療－B （02500） 131.3億 已納入 華領醫藥－B （02552） 52.3億 尚未 基石藥業－B （02616） 113.5億 尚未 復宏漢霖－B （02696） 64.6億 尚未 中國抗體－B （03681） 29.7億 尚未 百濟神州 （06160） 1788.3億 已納入 康希諾生物－B （06185） 209.8億 已納入 亞盛醫藥－B （06855） 57.3億 已納入 永泰生物－B （06978） 51.7億 尚未 德琪醫藥－B （06996） 116.8億 尚未 嘉和生物－B （06998） 89.5億 尚未 康方生物－B （09926） 196.4億 已納入 開拓藥業－B （09939） 31.4億 尚未 康寧傑瑞製藥 （09966） 137.8億 已納入 諾誠健華－B （09969） 152.9億 已納入 榮昌生物－B （09995） 73.0億 尚未 沛嘉醫藥 - B （09996） 128.5億 已納入

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編輯：麥德銘