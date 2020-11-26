【互聯互通】生物科技股獲納入滬深港通　受惠股或僅9家、一文看清股份名單

上一篇文章
【中芯股價】中芯國際強調客戶需求強勁訂單飽滿
施政報告提出互聯互通擴容，未盈利生物科技公司、科創板A股將會列在互聯互通選股範圍之內，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等第二上市中概股納入互聯互通成空，令港交所 （00388） 股價連跌兩日。不過，港交所2018年上市改革，累計有37家公司按上市新規上市，並以按18A章未盈利生物科技規則上市的股份佔大多數，總共有25家公司以「B字股」上市，部分更已轉錄盈利，去除「-B」標示。
港府、港交所目前尚未交代互聯互通內選入未盈利生物科技公司的原則，以原有選股規則，公司若獲納入恒生綜合大型股、中型股、小型股指數，就有資格成為選股範圍。
恒指公司於今年8月季檢才首次容許「B字股」納入恒生綜合指數系列，並在9月納入9家相關股份，若互聯互通擴容以同一標準，該9家股份料為首先受惠北水股份。
港交所調查：個人投資者參與度升 佔港股交易比重逾兩成、增近4分之1，詳情可見【下一頁】
以下為2018年以來，按未盈利生物科技規則上市的公司名單：
|股份
|市值（11月25日收市價）
|納入恒生綜合指數
|歐康維視生物 （01477）
|112.9億
|尚未
|歌禮製藥-B （01672）
|30.5億
|尚未
|信達生物 （01801）
|712.3億
|已納入
|東曜藥業－B （01875）
|23.6億
|尚未
|君實生物 （01877）
|76.1億
|尚未
|雲頂新耀－B （01952）
|182.5億
|尚未
|藥明巨諾－B （02126）
|89.5億
|尚未
|邁博藥業－B （02181）
|47.8億
|尚未
|啟明醫療－B （02500）
|131.3億
|已納入
|華領醫藥－B （02552）
|52.3億
|尚未
|基石藥業－B （02616）
|113.5億
|尚未
|復宏漢霖－B （02696）
|64.6億
|尚未
|中國抗體－B （03681）
|29.7億
|尚未
|百濟神州 （06160）
|1788.3億
|已納入
|康希諾生物－B （06185）
|209.8億
|已納入
|亞盛醫藥－B （06855）
|57.3億
|已納入
|永泰生物－B （06978）
|51.7億
|尚未
|德琪醫藥－B （06996）
|116.8億
|尚未
|嘉和生物－B （06998）
|89.5億
|尚未
|康方生物－B （09926）
|196.4億
|已納入
|開拓藥業－B （09939）
|31.4億
|尚未
|康寧傑瑞製藥 （09966）
|137.8億
|已納入
|諾誠健華－B （09969）
|152.9億
|已納入
|榮昌生物－B （09995）
|73.0億
|尚未
|沛嘉醫藥 - B （09996）
|128.5億
|已納入
更多【施政報告2020】文章
相關文章：
【施政報告2020】未盈利生科股科創板A股納互聯互通 第二上市中概股落空、港交所全日跌逾2%（第五版）
【施政報告2020】一文看清大灣區9大政策 港球澳大橋港車北上不設配額、大灣區青年就業計劃涉2000個
編輯：麥德銘