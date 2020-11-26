11月10日國家市場監管局（SAMR）發佈了一份《關於平台經濟領域的反壟斷》來諮詢整頓國內大型科技企業電子商務壟斷的問題。消息導致相關科技股呈現跌勢，市場擔心規管會影響相關企業收入及盈利。不過，新規管並非洪水猛獸，而是為了行業長遠發展，創造更公平競爭的環境。

首先，數碼平台發展至今已成為新常態。數碼平台對不少智能電話用戶來説更是不可或缺的，以電子商務為中心的數碼化和互連網線上和線下的交易平台早已廣泛使用。最近中央「十四五規劃」的政策著眼於科技創新，並計劃令環境方面變得更具可持續性，中國更目標於2035年將人均收入從現時水平倍增。由於消費模式改變，由線下轉至線上，加上在消費升級的情況下，電子商務將受惠。

一年一度的「雙十一」再次刷新紀錄，它達700億美元的銷售金額實在令人興奮。這個數字不但顯示了中國電子商務的滲透率，還顯露了中國經濟的復甦步伐，顛覆性的科技趨勢於當中變得不可逆轉。一個行業從無到有，到發展至不可抵抗的過程中，一定會面臨不少的問題，而法律的規管亦是其中之一。所以，我們預期這些規條不會對行業盈利前景產生直接重大的影響，對其繼續維持正面看法。