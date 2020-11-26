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【大灣區發展】深圳機場12月新增ANA東京航綫　ANA：看好深圳商務需求

環球政經 11:16 2020/11/26

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據日本共同社報道，ANA(全日本空輸公司)昨日(25日)宣佈，將於12月14日起新開設日本東京成田機場往返中國深圳的航線，每周往返一次。報道指，ANA看好深圳商務需求，因深圳是通信設備、IT等高科技巨頭雲集之處。在粵港澳大灣區發展中，深圳被定位為國際科技創新中心。

目前，ANA在日本與中國本土之間運營的航線有上海、廣州及青島3條，深圳將成為第4條往返中國本土的航線。

據報道，深圳航線原計劃今年3月在東京羽田機場開通，但因疫情擴大而延期，另外日本政府尚未允許中國航班飛抵羽田機場，結果該航線將在成田機場起飛。

【施政報告2020】將力推自駕經大橋入內地 港車上橋前要買「交強保」，請看【下一頁】

另一家日本航空，JAL(日本航空)目前則營運成田-大連、成田-廣州，共2條航線。在疫情前，深圳往返東京的航綫，僅深圳航空及南方航空營運。

中日外長會談　確認重啟商務往來

另外，據朝日新聞報道，中國國務委員兼外交部長王毅於11月24日訪日，與日本外務大臣茂木敏充進行會談。報道指兩人已達成共識，將在本月之內重啟商務相關人士的往來。雙方接受短期出差者，以免除兩周隔離的方式入境。在聯合記者會上，茂木敏充表示，期待活化日中經濟並促進相互理解。

 

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責任編輯：葉卓偉

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