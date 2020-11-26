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【一宗接一宗】新盤歌舞昇平　同時屢錄撻大訂　經濟差累買家跳船？

股樓投資 10:58 2020/11/26

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疫情肆虐，令香港經濟惡化，雖然樓市交投氣氛仍好，新盤銷情持續暢旺，但屢見買家撻訂，及至近期，日出康城MALIBU入伙，卻有兩位買家各自放棄逾「兩球」的訂金，令人不解的是，何解此時才撻大訂，不在更早前放棄交易？

【蝕錢落車】日出康城新盤入伙數月　連錄撻大訂　買家有何共通點？【下一頁

成交紀錄冊顯示，撻訂單位為1A座66樓A室，四房間隔，原於2018年6月以招標形式出售，成交價2,289.6萬元，當時買家採用建築期付款，料已付一成樓價之訂金，即約228.96萬元，惟近日終止交易，料遭發展商沒收訂金。

另一間撻訂單位為1A座68樓A室，四房間隔，原於2018年8月以招標形式出售，成交價2,228.8萬元，當時買家採用建築期付款，料已付一成樓價之訂金，即約222.88萬元，惟近日終止交易，料遭發展商沒收訂金。發展商已上載新銷售安排，兩伙撻訂單位定於周六（28日）起，以招標形式出售。

事實上，撻大訂成因有好多，如買家計錯數，誤以為能借足額按揭，惟上述撻訂單位以招標形式出售，成交價要逾2,000萬元，非一般買家可負擔，料買家並非因計錯數而撻大訂。另一個較合理的原因或與近期經濟有關，最近一年，經濟持績轉差，各行各業也遇上困難，能買逾2,000萬元物業的買家，大多是商人，又或專業人士，他們或因財務周轉出現問題，逼迫放棄交易。不過，撻訂因素眾多，實際原因只有買家才知道。

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撰文 : 黄卓賢

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