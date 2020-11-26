  • 24°C
香港時間 : 20201126日 (四) 10:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中印關係】緊張關係未改 印度延遲審批小米手機等中國產品

股樓投資 10:44 2020/11/26

分享：

根據外媒報導，中印緊張關係升溫，不單印度禁用App，連小米 （01810） 及來自中國進口的蘋果手機，通關時間長達兩個月，而過去需時只有15日，意味審批大幅延遲。

雖然蘋果在印度的管理層要求當局要快審批，又指會加大在印度的組裝綫，但由於新款的iPhone 12系列仍是主要由中國進口，因此或同樣受中印關係影響。外媒指截至昨日（25日），有超過1,000個涉及手提電貓、平板及其他的設備等待審批，其中有六成已等候超過20日。

印度早前於8月收延長中國產品的審批，包括智能手機、智能手錶、電腦等，同時禁用大量來自中國的App，包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及字節跳動的產品。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 謝克迪, CFA

小米集團－W（01810） 香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 中印關係 中國 印度 iPhone 12 iPhone 小米

下一篇文章

【本地地產股】措施無驚亦無喜 花旗認為施政報告對樓市影響中性
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【施政報告2020】港珠澳大橋港車北上不設限　大灣區9大發展項目
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【新股IPO】京東健康6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
【新股IPO】京東健康6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元
【新股IPO】華潤萬象生活1209今日起招股　一手入場費4505元