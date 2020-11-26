【中印關係】緊張關係未改 印度延遲審批小米手機等中國產品

根據外媒報導，中印緊張關係升溫，不單印度禁用App，連小米 （01810） 及來自中國進口的蘋果手機，通關時間長達兩個月，而過去需時只有15日，意味審批大幅延遲。

雖然蘋果在印度的管理層要求當局要快審批，又指會加大在印度的組裝綫，但由於新款的iPhone 12系列仍是主要由中國進口，因此或同樣受中印關係影響。外媒指截至昨日（25日），有超過1,000個涉及手提電貓、平板及其他的設備等待審批，其中有六成已等候超過20日。

印度早前於8月收延長中國產品的審批，包括智能手機、智能手錶、電腦等，同時禁用大量來自中國的App，包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 及字節跳動的產品。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機