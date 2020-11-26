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【小米股價】印度據報嚴控中國電子產品質量　蘋果iPhone、小米產品進口受阻

股市 10:27 2020/11/26

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印度據報嚴控中國電子產品質量　蘋果iPhone、小米產品進口受礙

路透引述消息人報道，印度目前嚴格控制來自中國的電子產品質量，導致上月蘋果新款iPhone、小米 （01810） 等產品進口放緩。

小米股價今日微報，最新報26.05元，跌0.4%。

報道指，負責質量控制的印度標準局 （BIS）過去大概只需 15 天即可通過申請，如今有些申請費時超過兩個月或者更久。報導稱，約由 8 月份開始，BIS 開始推遲來自中國的智能手機、智能手錶及筆記型電腦等電子產品的批准。

印度再封殺43個中國App　包括支付寶【下一頁】

消息人士指，蘋果的印度高層呼籲 BIS 能加快審批速度，並保證公司繼續擴大在印度的組裝業務。雖然目前蘋果在印度有組裝業務，但是最新的 iPhone 12 系列仍由中國進口，蘋果多數產品也在中國組裝生產。

根據BIS網站數據，截至週三，有 1080 份筆記型電腦、平板電腦及其他設備的申請尚待批准，其中有 669 份已等待超過 20 天，當中包括緯創和仁寶在中國的工廠，以及杭州海康威視的設備。

相關文章：【騰訊旗下】PUBG計劃推印度版PUBG Mobile 並在印度投資1億美元

【小米股價】小米印度「排燈節」銷售創新高 售出1300萬產品

編輯：吳敏芳

香港股票 小米集團－W（01810） 中國 印度 小米 智能手錶 智能手機 iPhone 12

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