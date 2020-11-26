【小米股價】印度據報嚴控中國電子產品質量　蘋果iPhone、小米產品進口受阻

▲ 印度據報嚴控中國電子產品質量 蘋果iPhone、小米產品進口受礙

路透引述消息人報道，印度目前嚴格控制來自中國的電子產品質量，導致上月蘋果新款iPhone、小米 （01810） 等產品進口放緩。

小米股價今日微報，最新報26.05元，跌0.4%。

報道指，負責質量控制的印度標準局 （BIS）過去大概只需 15 天即可通過申請，如今有些申請費時超過兩個月或者更久。報導稱，約由 8 月份開始，BIS 開始推遲來自中國的智能手機、智能手錶及筆記型電腦等電子產品的批准。

印度再封殺43個中國App 包括支付寶【下一頁】

消息人士指，蘋果的印度高層呼籲 BIS 能加快審批速度，並保證公司繼續擴大在印度的組裝業務。雖然目前蘋果在印度有組裝業務，但是最新的 iPhone 12 系列仍由中國進口，蘋果多數產品也在中國組裝生產。

根據BIS網站數據，截至週三，有 1080 份筆記型電腦、平板電腦及其他設備的申請尚待批准，其中有 669 份已等待超過 20 天，當中包括緯創和仁寶在中國的工廠，以及杭州海康威視的設備。

相關文章：【騰訊旗下】PUBG計劃推印度版PUBG Mobile 並在印度投資1億美元

【小米股價】小米印度「排燈節」銷售創新高 售出1300萬產品

編輯：吳敏芳