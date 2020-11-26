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【本地地產股】措施無驚亦無喜 花旗認為施政報告對樓市影響中性

股樓投資 10:25 2020/11/26

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昨日公布的施政報告，房屋政策再次成為熱門話題。花旗發表報告指，施政報告的政策屬市場預期之內，並不讓人意外，認為施政報告對樓市及發展商的影響屬中性。

施政報告提及取消非住宅物業的雙倍印花稅，大致由最高8.5%降至最高4.25%，但沒有計劃調整住宅物業印花稅。花旗認為政策是為了支持依賴借款的中小型個人業主或企業的商業資產抵押，大型開發商及收租股日常業務較少進行出售，因此受影響有限。

至於土地供應政策，花旗認為大部份供應已在上次施政報告提到部分措施，目前只是對進度進行一個簡單的回應。香港政策目禁滿足未來10年約30.1萬個公營房屋單位的需求，花旗認為房屋價格短期內料穩定。

花旗認為本地地產股受疫情影響估值低，一旦疫情有所改善，資金將流入板塊，發展商首選新地 （00016） 及新世界發展 （00017） ，收租股則首選九龍倉置業 （01997） 及恒隆地產 （00101）

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

香港股票 新鴻基地產（00016） 發展商 新世界發展（00017） 恒隆地產（00101） 九龍倉置業（01997） 香港 施政報告 花旗銀行 新地

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