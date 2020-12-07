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【新股IPO】京東健康6618逾84萬人認購　一手中籤率40%　凍資5744億（不斷更新）

股市 07:24 2020/12/07

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周二（8日）掛牌的京東健康  （新上市編號：06618） ，公布配發結果，有84.6萬人認購，超額認購421倍，凍資5743.5億元，以上限70.58元定價，一手中籤率40%，投資者要認購200手京東健康才可穩獲一手，涉資逾71萬元。今日收市後耀才、輝立及富途證券有暗盤。

連結：配發結果

此外，上周消息指，部分機構投資者已開始在京東健康的場外暗盤市場交易，部分成交價曾高見90元，較京東健康招股價70.58元高27.5%。

京東健康一手50股，以場外暗盤最高價90元計，一手帳面賺971元。

綜合多家券商數據，京東健康已錄得孖展1460億元，超額認購108.3倍，當中華泰借出208億元、輝立借出214億元，耀才借出243億元，富途借出197.77億元。

京東健康發行3.82億股新股，集資269.6億元，預計於12月1日定價；12月8日掛牌。

京東健康招股詳情，詳情可見【下一頁】

京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁？詳情可見【下一頁】

圖解京東健康業務

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編輯：陳華

香港股票 京東健康（06618） 經濟 新經濟股 集資 京東集團—SW（09618） IPO 京東（美：JD）

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