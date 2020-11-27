【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱 孖展達776億、超購56.6倍 國際配售提早截飛（不斷更新）
股市 11:43 2020/11/27
京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （新上市編號：06618） 第二日招股，綜合多家券商數據，截至上午11時42分，已錄得孖展776.53億元，超額認購56.6倍，當中輝立借出152億元，耀才借出近120億元，富途借出157.7億元。據IFR消息指，京東健康國際配售將提早截飛，由原計劃12月1日（周二），提早至11月30日（周一）下午5時截止認購。
京東健康將發行3.82億股新股，集資最多269.6億元，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元，預計於12月1日定價；12月8日掛牌。
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圖解京東健康業務
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編輯：陳華