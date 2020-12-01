【新股IPO】京東健康6618擬定價70.58元為招股價上限　孖展錄1460億、超購108.3倍（不斷更新）

京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （新上市編號：06618） 今天（12月1日）截止招股，消息指，京東健康定價70.58元，為招股價上限。綜合多家券商數據，京東健康已錄得孖展1460億元，超額認購108.3倍，當中華泰借出208億元、輝立借出214億元，耀才借出243億元，富途借出197.77億元。

京東健康國際配售將提早截飛，由原計劃12月1日（周二），提早至11月30日（周一）下午5時截止認購。京東健康將發行3.82億股新股，集資最多269.6億元，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元，預計於12月1日定價；12月8日掛牌。

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圖解京東健康業務

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編輯：陳華