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【新股IPO】京東健康6618孖展錄1396.5億、超購103.6倍　國際配售今日截飛（不斷更新）

股市 09:30 2020/12/01

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京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康  （新上市編號：06618） 正在招股，據IFR消息指，京東健康將尋求招股價上限定價。綜合多家券商數據，京東健康已錄得孖展1396.47億元，超額認購103.62倍，當中華泰借出208億元、輝立借出214億元，耀才借出182億元，富途借出197.77億元。另外，京東健康國際配售將提早截飛，由原計劃12月1日（周二），提早至11月30日（周一）下午5時截止認購。

京東健康將發行3.82億股新股，集資最多269.6億元，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元，預計於12月1日定價；12月8日掛牌。

京東健康招股詳情，詳情可見【下一頁】

京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁？詳情可見【下一頁】

圖解京東健康業務

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編輯：陳華

香港股票 京東健康（06618） 經濟 新經濟股 集資 京東集團—SW（09618） IPO 京東（美：JD）
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