【新股IPO】京東健康6618一手中籤率40%　凍資逾5600億（不斷更新）

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【香港疫情】消息：香港今日新增近100宗確診 第四波疫情仍嚴峻
周二（8日）掛牌的京東健康 （新上市編號：06618） ，市場消息指，一手中籤率達40%，投資者要認購200手（超過71萬元）方可穩獲一手。此外，上周消息指，部分機構投資者已開始在京東健康的場外暗盤市場交易，部分成交價曾高見90元，較京東健康招股價70.58元高27.5%。京東健康一手50股，以場外暗盤最高價90元計，一手帳面賺971元。早前有本地傳媒報道，京東健康吸引超過80萬人認購，公開發售超購逾420倍，凍資超過5600億元。消息指，京東健康定價70.58元，為招股價上限。
綜合多家券商數據，京東健康已錄得孖展1460億元，超額認購108.3倍，當中華泰借出208億元、輝立借出214億元，耀才借出243億元，富途借出197.77億元。
京東健康將發行3.82億股新股，集資最多269.6億元，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元，預計於12月1日定價；12月8日掛牌。
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京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁？詳情可見【下一頁】
圖解京東健康業務
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編輯：陳華