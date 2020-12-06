  • 21°C
香港時間 : 20201206日 (日) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東健康6618一手中籤率40%　凍資逾5600億（不斷更新）

股市 13:50 2020/12/06

分享：

周二（8日）掛牌的京東健康  （新上市編號：06618） ，市場消息指，一手中籤率達40%，投資者要認購200手（超過71萬元）方可穩獲一手。此外，上周消息指，部分機構投資者已開始在京東健康的場外暗盤市場交易，部分成交價曾高見90元，較京東健康招股價70.58元高27.5%。京東健康一手50股，以場外暗盤最高價90元計，一手帳面賺971元。早前有本地傳媒報道，京東健康吸引超過80萬人認購，公開發售超購逾420倍，凍資超過5600億元。消息指，京東健康定價70.58元，為招股價上限。

綜合多家券商數據，京東健康已錄得孖展1460億元，超額認購108.3倍，當中華泰借出208億元、輝立借出214億元，耀才借出243億元，富途借出197.77億元。

京東健康將發行3.82億股新股，集資最多269.6億元，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元，預計於12月1日定價；12月8日掛牌。

京東健康招股詳情，詳情可見【下一頁】

京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁？詳情可見【下一頁】

圖解京東健康業務

    點擊圖片放大
    +6
    +5

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【新股IPO】領地集團6999周四招股　一手入場費6060元

【新股IPO】華潤萬象生活1209首日招股孖展20.8億　超購逾2倍（不斷更新）

編輯：陳華

香港股票 京東健康（06618） 經濟 新經濟股 集資 京東集團—SW（09618） IPO 京東（美：JD）

下一篇文章

【香港疫情】消息：香港今日新增近100宗確診 第四波疫情仍嚴峻
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【HSBC滙豐股價】12•11是甚麼日子？ 滙豐或最快當日獲准恢復派息
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【虛擬銀行】Mox率先停滙豐、中銀等4行eDDA轉賬服務　周六起生效
【限聚令收緊】違反限聚令、口罩令等罰款增至5000元　12月11日生效（第二版）
【限聚令收緊】違反限聚令、口罩令等罰款增至5000元　12月11日生效（第二版）
【香港疫情】消息：香港今日新增近100宗確診 第四波疫情仍嚴峻
【香港疫情】消息：香港今日新增近100宗確診 第四波疫情仍嚴峻
【HSBC滙豐股價】高盛：英倫銀行料下周五允許滙豐及渣打恢復派息　滙豐可再升兩成
【HSBC滙豐股價】高盛：英倫銀行料下周五允許滙豐及渣打恢復派息　滙豐可再升兩成
【新股IPO】京東健康機構暗盤價傳90元　高招股價近3成
【新股IPO】京東健康機構暗盤價傳90元　高招股價近3成