▲ 歐洲央行：銀行未來或需增加撥備應付壞帳上升 未正面回接銀行明年會否恢復派息

歐洲央行周三發表《金融穩定報告》（Financial Stability Review） 表示，歐元區銀行未來或需要增加撥備來應對政府結束抗疫援助措施後壞帳增加。另外，歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）沒有正面回應歐元區銀行明年是否一定會恢復派息。

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報告指出，歐洲銀行業現階段的貸款減值撥備低於以往水平，亦低於美國同業的水平，部分原因在於歐洲政府和央行的支持措施幫助降低了債務違約風險，另一部分則和銀行獲利能力走弱有關。歐央行擔憂，一旦緊急支持措施結束，部分公司恐面臨無法償還貸款的果境，屆時銀行等貸款機構必須承受更多壓力。歐央行同時警告，部分資產價格估值已過高，意味著一旦價格下跌，將為金融體系帶來更多風險。

對於有報道指歐洲央行或批准銀行業明年恢復派息，歐央行副行長金多斯（Luis de Guindos）沒有正面回應，只稱暫停派息是不景氣時期的臨時及非常措施，將於12月會議時檢討有關決定。 他又指，歐洲央行正在考慮在12月增加貨幣刺激的多種選擇，並指出緊急資產購買是歐洲央行應對危機的「核心要素」。

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編輯：吳敏芳