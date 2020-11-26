【港股市況】恒生指數高開25點　滙豐回吐逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股於感恩節假期前夕回落，道指跌173點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料平開，恒指料開報26668點。滙豐 （00005） ADR折合報41.47元，跌0.88元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報579.38元，升6.38元或1.1%。

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焦點新聞：

【2021展望】瑞信料港股「慢牛市」可持續 恒指未來12個月目標28000點

即市走勢：

【09：28】阿里健康 （00241） 績後升逾2%，開報20.2元。阿里健康半年扭虧為盈，錄得純利2.8億元人民幣，去年同期蝕110.2萬元人民幣，經調整後利潤淨額增長2.9倍至4.36億元人民幣，不派中期息。

【業績】阿里健康上半財年虧轉盈 賺2.8億人幣不派息

【09：24】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 升1.1%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升1.7%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：20】恒指開報26695點，升25點。滙豐 （00005） 回吐逾1%；港交所 （00388） 反彈近1%。

【09：17】人民幣中間價報6.5780，下調31點子。

【09：14】即月期指開報26735點，升90點或0.3%。

【09：02】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：57】京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （06618） 今日起至12月1日中午招股，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元。

【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元 國際配售超購逾4倍（第三版）

【08：42】恒指黑期升約88點，報26737點。道指期貨升54點，報29882點。

【08：20】利標品牌 （00787） 公布中期業績，利標品牌股東應佔淨虧損由去年同期的9000萬美元擴大37%至1.22億美元，不派中期息。

【業績】利標品牌中期虧損擴大至1.22億美元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.47元，跌0.88元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報579.38元，升6.38元或1.1%。

更多ADR收市

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【07：30】美股於感恩節假期前夕回落，美國多項數據遜預期， 道指跌173點或0.58%，收報29872點 ； 標指跌5點或0.16%，收市報3629點 ； 納指升57點或0.48%，收市報12094點。

港股ADR收報26668點，平收跌不足1點。恒指夜期收市升42點，收報26687點，高水17點。

道指假期前跌173點港股ADR平收 油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩