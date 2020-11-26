【港股市況】恒生指數欠方向半日升2點　內銀撐市工行升逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股於感恩節假期前夕回落，道指跌173點。恒指開報26695點，升25點，其後欠方向，大市窄幅上落，恒生指數半日升2點，中午收報26672點。美團 （03690） 反彈逾2%；滙豐 （00005） 回吐近0.4%。中資金融股撐市，工行 （01398） 升逾1%。

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即市走勢：

【12：00】港股欠方向恒指半日升2點，中午收報26672點。美團 （03690） 反彈逾2%；滙豐 （00005） 回吐近0.4%。中資金融股撐市，工行 （01398） 升逾1%。

【11：42】港股中午收市前升約30點，報26699點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.1%；深證跌0.9%；創業板指跌0.5%。

【11：20】大市續欠方向，恒指升34點，報26704點。

【11：07】鼎億集團 （00508） 升45%，高見0.103元。鼎億集團發盈嘉，預計中期純利約7200萬元，而去年同期虧損約2.02億元。

【10：48】卡姆丹克 （00712） 反彈11%，高見0.38元。

【10：42】內銀撐市，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 升1%。

【10：38】濠江機電 （01408） 瀉8成，破底低見0.51元，成交6843萬元。

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【10：31】WMCH GLOBAL （08208） 遭洗倉，股價瀉9成，破底1低見0.241元，成交2154萬元。

【10：24】比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌逾3%；華晨 （01114） 跌近2%；長汽 （02333） 跌近4%。

【10：17】ATMX中，小米 （01810） 率先倒跌，小米股價跌近0.2%，低見25.95元。

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【10：15】港交所 （00388） 高開回軟跌0.4%，低見381.2元。

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【10：07】永達汽車 （02669） 升近4%，破頂高見13.48元。永達汽車以2.62億元人民幣，向東方汽車買入無錫永達和南通永達25%及40%股權。

【10：05】京東 （09618） 升0.8%，京東旗下京東健康 （06618） 今日起招股。

【10：03】美團 （03690） 將於下周公布業績，美團升逾3%，重上300元水平，高見303.6元。

【09：59】耀才證券金融 （01428） 跌逾8%，低見2.06元。耀才證券 （01428） 截至9月底止半年，純利按年增63.6%至3.46億元，綜合稅前純利增約70%至4.01億元，創上市後同期新高。

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【09：55】滙豐 （00005） 早段回吐逾2%後跌幅收窄，最新報42.35元，無升跌。

【09：53】大市早段窄幅上落欠方向，恒指最新升8點，報26678點。

【09：46】恒大汽車 （00708） 續跌逾4%，低見21.6元。昨日有內地媒體引述消息指，發改委調查恒大及寶能新能源車投資。

【恒大汽車】發改委傳調查恒大及寶能新能源車投資 恒大汽車跌逾7%、公司稱正核實消息 （第二版）

【09：44】恒生科技指數升98點或1.2%，報8019點。

【09：40】金股反彈，招金 （01818） 升2%；山東黃金 （01787） 升逾1%；中國黃金國際 （02099） 升逾2%。

【09：35】贛鋒鋰業 （01772） 升近7%，高見71.5元；比亞迪 （01211） 升近0.2%，高見196元。

【09：33】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾2%，低見41.2元。

【09：31】港股早段轉跌，恒指最新報26625點，跌44點。

【09：28】阿里健康 （00241） 績後升逾2%，開報20.2元。阿里健康半年扭虧為盈，錄得純利2.8億元人民幣，去年同期蝕110.2萬元人民幣，經調整後利潤淨額增長2.9倍至4.36億元人民幣，不派中期息。

【業績】阿里健康上半財年虧轉盈 賺2.8億人幣不派息

【09：24】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 升1.1%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升1.7%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：20】恒指開報26695點，升25點。滙豐 （00005） 回吐逾1%；港交所 （00388） 反彈近1%。

【09：17】人民幣中間價報6.5780，下調31點子。

【09：14】即月期指開報26735點，升90點或0.3%。

【09：02】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：57】京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （06618） 今日起至12月1日中午招股，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元。

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【08：42】恒指黑期升約88點，報26737點。道指期貨升54點，報29882點。

【08：20】利標品牌 （00787） 公布中期業績，利標品牌股東應佔淨虧損由去年同期的9000萬美元擴大37%至1.22億美元，不派中期息。

【業績】利標品牌中期虧損擴大至1.22億美元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.47元，跌0.88元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報579.38元，升6.38元或1.1%。

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【07：30】美股於感恩節假期前夕回落，美國多項數據遜預期， 道指跌173點或0.58%，收報29872點 ； 標指跌5點或0.16%，收市報3629點 ； 納指升57點或0.48%，收市報12094點。

港股ADR收報26668點，平收跌不足1點。恒指夜期收市升42點，收報26687點，高水17點。

道指假期前跌173點港股ADR平收 油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩