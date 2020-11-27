  • 22°C
香港時間 : 20201127日 (五) 04:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期】滙豐倫敦跌穿42關較港低2%　恒指夜期收市跌50點（不斷更新）

股市 03:37 2020/11/27

分享：

港股市況不斷更新

恒指早市欠方向，大市窄幅上落，惟在ATMX帶動下，午後發力，恒指收報26819點，升149點。騰訊 （00700） 升逾2%，收報586元，為表現最好的藍籌，美團 （03690） 績前炒起，全日升近半成；阿里健康 （00241） 升逾7%科指成份股最強；滙豐 （00005） 回吐0.8%。美股周四感恩節休市，恒指夜期收市跌50點。

倫敦股價 折算港元 較港變幅
滙豐倫敦股價 41.17 -2.0%
渣打倫敦股價 47.73 -2.3%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +5
    +4

焦點新聞：

【新股IPO】京東健康6618首日招股 半日孖展65.37億　超購逾4.8倍（不斷更新）

【互聯互通】生物科技股獲納入滬深港通　受惠股或僅9家、一文看清股份名單

【2021展望】瑞信料港股「慢牛市」可持續　恒指未來12個月目標28000點

即市走勢：

【03：00】夜期收報26748點，跌50點，低水71點。

【23：34】紅米Redmi發布Note 9系列手機　最低999人幣起（多圖）

【23：33】恒指夜期跌41點，低水62點。

【22：03】張憶東：明年港股性價比較A股更高、料見指數牛市　精選三大投資主綫

【22：02】華晨集團破產前轉走百億華晨汽車　遼寧省企接貨疑似已悉數抵押

【22：01】恒指夜期跌32點，低水53點。

【19：40】恒指夜期跌18點，報26780點，低水39點。

【16：10】大市午後發力，恒指收報26819點，升149點。美團 （03690） 升近半成；阿里健康 （00241） 升逾7%科指成份股最強；滙豐 （00005） 回吐0.8%。

【16：00】港股U盤前升128點，報26798點。

【15：40】阿里健康 （00241） 升逾8%，報21.35元日內高位，科指成份股中最強。

【15：36】恒指尾市升約115點，報26784點。

【15：22】大市升近100點，報26766點。

【15：19】中軟國際 （00354） 升逾11%，破頂高見8.13元。中軟國際公布，公司旗下解放號鴻聯聯創營日前進駐蘇州高鐵新城，公司將圍繞蘇州市大力發展車聯網產業的實際需求，落戶「中軟國際（蘇州）鴻聯車聯網聯創中心」，打造車聯網產業平台。

【華為概念】中軟國際午後升逾一成　近期公布多項華為物聯網合作

【15：06】騰訊 （00700） 升2%，高見585元。

【15：05】恒指升約65點，報26735點。

【15：00】內地股市午後個別發展，上證升近0.3%；深證跌0.4%；創業板指跌0.2%。

【14：56】阿里健康 （00241） 升幅擴大至逾7%，高見21.2元。

【14：40】中石化 （00386） 升逾3%，高見3.79元；中石油 （00857） 升近0.8%；中海油 （00883） 升0.5%。

【14：16】科指升72點或0.9%，報7993點，當中以阿里健康 （00241） 表現最好，股價升逾4%。

【14：05】港股升約60點，報26730點。

【14：02】本港地產股逆市向下，恒地 （00012） 跌近2%；新地 （00016） 跌逾2%；新世界 （00017） 跌逾1%；信置 （00083） 跌近1%。

【13：33】美團 （03690） 午後升幅擴大至逾4%，高見307.8元。

【ATMX】美團彈5%跑贏騰訊阿里巴巴　林鄭月娥：未來必有其他產品納入互聯互通

【13：23】大家樂  （00341） 績後跌0.9%。大家樂半年盈利1.62億元，按年增8.4%，派中期息0.1元，較去年同期派0.19元，大減47%。

【大家樂業績】大家樂半年多賺8%至1.6億元、中期息削近半至0.1元　「保就業」資助達3.2億元

【13：19】大市升幅擴大至約60點，報26730點。

【13：06】港股午後初段升約30點。

【12：00】港股欠方向恒指半日升2點，中午收報26672點。美團 （03690） 反彈逾2%；滙豐 （00005） 回吐近0.4%。中資金融股撐市，工行 （01398） 升逾1%。

【11：42】港股中午收市前升約30點，報26699點。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.1%；深證跌0.9%；創業板指跌0.5%。

【11：20】大市續欠方向，恒指升34點，報26704點。

【11：07】鼎億集團 （00508） 升45%，高見0.103元。鼎億集團發盈嘉，預計中期純利約7200萬元，而去年同期虧損約2.02億元。

【10：48】卡姆丹克 （00712） 反彈11%，高見0.38元。

【10：42】內銀撐市，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 升1%。

【10：38】濠江機電 （01408） 瀉8成，破底低見0.51元，成交6843萬元。 

【微信女】濠江機電洗倉曾暴跌88%　「微信女股」又一爆煲

【10：31】WMCH GLOBAL （08208） 遭洗倉，股價瀉9成，破底1低見0.241元，成交2154萬元。

【10：24】比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌逾3%；華晨 （01114） 跌近2%；長汽 （02333） 跌近4%。

【10：17】ATMX中，小米 （01810） 率先倒跌，小米股價跌近0.2%，低見25.95元。

【小米股價】印度據報嚴控中國電子產品質量　蘋果iPhone、小米產品進口受阻

【10：15】港交所 （00388） 高開回軟跌0.4%，低見381.2元。

【港股市場】港交所調查：個人投資者參與度升　佔港股交易比重逾兩成、增近4分之1

【10：07】永達汽車 （02669） 升近4%，破頂高見13.48元。永達汽車以2.62億元人民幣，向東方汽車買入無錫永達和南通永達25%及40%股權。

【10：05】京東 （09618） 升0.8%，京東旗下京東健康 （06618） 今日起招股。

【10：03】美團 （03690） 將於下周公布業績，美團升逾3%，重上300元水平，高見303.6元。

【09：59】耀才證券金融 （01428） 跌逾8%，低見2.06元。耀才證券  （01428）  截至9月底止半年，純利按年增63.6%至3.46億元，綜合稅前純利增約70%至4.01億元，創上市後同期新高。

【業績】耀才上半財年多賺63.6%不派息　耀才「寶寶」、「豆豆」APP開戶量大增5倍

【09：55】滙豐 （00005） 早段回吐逾2%後跌幅收窄，最新報42.35元，無升跌。

【09：53】大市早段窄幅上落欠方向，恒指最新升8點，報26678點。

【09：46】恒大汽車 （00708） 續跌逾4%，低見21.6元。昨日有內地媒體引述消息指，發改委調查恒大及寶能新能源車投資。

【恒大汽車】發改委傳調查恒大及寶能新能源車投資　恒大汽車跌逾7%、公司稱正核實消息 （第二版）

【09：44】恒生科技指數升98點或1.2%，報8019點。

【09：40】金股反彈，招金 （01818） 升2%；山東黃金 （01787） 升逾1%；中國黃金國際 （02099） 升逾2%。

【09：35】贛鋒鋰業 （01772） 升近7%，高見71.5元；比亞迪 （01211） 升近0.2%，高見196元。

【09：33】滙豐 （00005） 跌幅擴大至逾2%，低見41.2元。

【09：31】港股早段轉跌，恒指最新報26625點，跌44點。

【09：28】阿里健康 （00241） 績後升逾2%，開報20.2元。阿里健康半年扭虧為盈，錄得純利2.8億元人民幣，去年同期蝕110.2萬元人民幣，經調整後利潤淨額增長2.9倍至4.36億元人民幣，不派中期息。

【業績】阿里健康上半財年虧轉盈　賺2.8億人幣不派息

【09：24】ATMX反彈，阿里巴巴 （09988） 升1.1%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升1.7%；小米 （01810） 升0.2%。

【09：20】恒指開報26695點，升25點。滙豐 （00005） 回吐逾1%；港交所 （00388） 反彈近1%。

【09：17】人民幣中間價報6.5780，下調31點子。

【09：14】即月期指開報26735點，升90點或0.3%。

【09：02】人行開展800億元人民幣逆回購操作，因有700億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放100億元人民幣。

【08：57】京東 （09618） 分拆來港上市的京東健康 （06618） 今日起至12月1日中午招股，招股價62.8元至70.58元，一手（50股）入場費3565元。

【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）

【08：42】恒指黑期升約88點，報26737點。道指期貨升54點，報29882點。

【08：20】利標品牌  （00787）  公布中期業績，利標品牌股東應佔淨虧損由去年同期的9000萬美元擴大37%至1.22億美元，不派中期息。

【業績】利標品牌中期虧損擴大至1.22億美元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.47元，跌0.88元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報579.38元，升6.38元或1.1%。

更多ADR收市

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美股於感恩節假期前夕回落，美國多項數據遜預期， 道指跌173點或0.58%，收報29872點 ； 標指跌5點或0.16%，收市報3629點 ； 納指升57點或0.48%，收市報12094點。

港股ADR收報26668點，平收跌不足1點。恒指夜期收市升42點，收報26687點，高水17點。

道指假期前跌173點港股ADR平收　油價升逾1%

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 IPO 京東集團—SW（09618） 藍籌股 騰訊控股（00700） ADR 期貨 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

下一篇文章

【疫情焦點】意大利添2.9萬新症 莫斯科準備大規模接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618首日招股火熱　孖展達707億、超購51倍（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618首日招股火熱　孖展達707億、超購51倍（不斷更新）
【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手
【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手
【新股IPO】華潤萬象生活1209招股次日　孖展出現抽飛暫錄24億、超購逾3倍（不斷更新）
【新股IPO】華潤萬象生活1209招股次日　孖展出現抽飛暫錄24億、超購逾3倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【新股IPO】藍月亮下周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮下周招股集資約78億　估值高達936億元