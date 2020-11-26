【疫情焦點】全球新增逾35萬宗確診　美國新增近15萬

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【港股市況】恒指黑期升約88點 道指期貨升54點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月26日早上8時25分，全球累計60,784,923宗新冠肺炎確診病例，較上日增加351,989宗。累計1,426,515死亡個案，較上日增加6,655宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|149,546
|13,128,371
|268,135
|意大利
|25,852
|1,480,874
|52,028
|英國
|18,213
|1,560,846
|56,630
|西班牙
|8,506
|1,622,632
|44,037
|法國
|15,482
|2,221,608
|50,700
|德國
|8,638
|983,731
|15,381
|中國
|21
|86,490
|4,634
|香港
|0
|5,867
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩