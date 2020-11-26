▲ 【疫情焦點】全球新增逾35萬宗確診 美國新增近15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月26日早上8時25分，全球累計60,784,923宗新冠肺炎確診病例，較上日增加351,989宗。累計1,426,515死亡個案，較上日增加6,655宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 149,546 13,128,371 268,135 意大利 25,852 1,480,874 52,028 英國 18,213 1,560,846 56,630 西班牙 8,506 1,622,632 44,037 法國 15,482 2,221,608 50,700 德國 8,638 983,731 15,381 中國 21 86,490 4,634 香港 0 5,867 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩