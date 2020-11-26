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道指假期前跌173點港股ADR平收　油價升逾1%

股市 07:30 2020/11/26

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道指假期前跌173點港股ADR平收　油價升逾1%

道指跌173點
美股於感恩節假期前夕回落，美國多項數據遜預期， 道指跌173點或0.58%，收報29872點 ； 標指跌5點或0.16%，收市報3629點 ； 納指升57點或0.48%，收市報12094點。

港股ADR平收
港股ADR收報26668點，平收跌不足1點。滙豐 （00005） ADR折合報41.47元，跌0.88元或近2.1%；騰訊 （00700） ADR折合報579.38元，升6.38元或1.1%。恒指夜期收市升42點，收報26687點，高水17點。

油價升逾1%
原油價格升逾1%，美國上周原油庫存意外減少80萬桶，加上市場憧憬原油需求有望回升，紐約期油收報45.71美元，升0.80美元或1.8%；布蘭特期油收市報48.61美元，升0.75美元或1.6%。

美滙指數跌穿92元
美國上周新申領失業救濟人數意外增加，另外儲局公布11月份會議紀錄前，會議上官員們詳細討論資產購買計劃，部分官員表示，希望對資產購買計劃作出修改。美滙指數跌穿92元水平，報91.99。歐元兌美元報1.1916；美元兌日圓報104.43。

美國十年期債息報0.88厘。

紐約期金升0.1%
金價回穩，紐約期金收報1805.5美元，升0.9美元或0.1%。現貨金於1807美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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