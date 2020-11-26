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【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手

股市 06:44 2020/11/26

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（1）本周第二隻人氣新股起動，京東健康 （新上市編號：06618） 今日起招股，一手（50股）入場費3565元，獲市場熱捧，開賣數小時，國際配售已超購4倍，專家預期100手才中一手。

即睇開市9點半重點：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）

（2）藍月亮明日招股，專家亦建議認購，若注碼有限，可等待藍月亮有招股資料，才認購京東健康，以計算注碼。

【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元

（3）仍是IPO消息，華潤萬象生活首日招股孖展21億元，超購兩倍，反映市場關注京東健康及藍月亮。

【新股IPO】華潤萬象生活1209招股首日孖展20.8億　超購逾2倍（不斷更新）

（4）認購京東健康前，同業阿里健康公布業績，可作為參考，經調整後利潤淨額增長2.9倍至4.36億元，收入按年增長74%至71.6億元。

【業績】阿里健康上半財年虧轉盈　賺2.8億人幣不派息

（5）滙豐由9月的27.5元低位，至昨日高見42.95元，累升15.45元，雖然股價維持震盪，仍看到有恢復派息的曙光初現。

【滙豐股價】歐洲央行明年擬准銀行恢復派息　滙豐HSBC發力升逾6%

（6）港股昨日輕觸27000關，大行目前預期恒指仍可上望1000點，幅度未算大。

【2021展望】瑞信料港股「慢牛市」可持續　恒指未來12個月目標28000點

（7）港股成交增加，港交所調查發現，本地散戶多入場炒兩炒，不過散戶使用網上交易的比重則下跌。

港交所：本地個人投資者參與度升　佔整體交易額比重增至13.6%

（8）銀行今次應對疫情，不是關分行，只是縮短開門時間，在平衡公眾健康情況下，仍然方便到客戶。

【香港疫情】渣打調整分行營業時間　周五起全線分行遲1小時營業

（9）各界繼續關注疫情，暫時情況仍不需要憂慮，但仍要嚴密防疫。

【香港疫情】海洋公園周四及五關閉、因歌舞群組患者曾遊園　今日新增85宗確診63宗與歌舞群組有關

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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