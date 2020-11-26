【開市9點半】京東健康今招股入場費3565元　專家料抽100手才中1手

（1）本周第二隻人氣新股起動，京東健康 （新上市編號：06618） 今日起招股，一手（50股）入場費3565元，獲市場熱捧，開賣數小時，國際配售已超購4倍，專家預期100手才中一手。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】京東健康6618周四招股、入場費約3565元 國際配售超購逾4倍（第三版）

（2）藍月亮明日招股，專家亦建議認購，若注碼有限，可等待藍月亮有招股資料，才認購京東健康，以計算注碼。

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（3）仍是IPO消息，華潤萬象生活首日招股孖展21億元，超購兩倍，反映市場關注京東健康及藍月亮。

【新股IPO】華潤萬象生活1209招股首日孖展20.8億 超購逾2倍（不斷更新）

（4）認購京東健康前，同業阿里健康公布業績，可作為參考，經調整後利潤淨額增長2.9倍至4.36億元，收入按年增長74%至71.6億元。

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（5）滙豐由9月的27.5元低位，至昨日高見42.95元，累升15.45元，雖然股價維持震盪，仍看到有恢復派息的曙光初現。

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（6）港股昨日輕觸27000關，大行目前預期恒指仍可上望1000點，幅度未算大。

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（7）港股成交增加，港交所調查發現，本地散戶多入場炒兩炒，不過散戶使用網上交易的比重則下跌。

港交所：本地個人投資者參與度升 佔整體交易額比重增至13.6%

（8）銀行今次應對疫情，不是關分行，只是縮短開門時間，在平衡公眾健康情況下，仍然方便到客戶。

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（9）各界繼續關注疫情，暫時情況仍不需要憂慮，但仍要嚴密防疫。

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉