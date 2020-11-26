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【美股收市】 道指假前回吐173點 納指反覆升 油價揚金價軟

股市 05:18 2020/11/26

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感恩節假期前夕，美多項數據遜預期， 美股高位見壓力，道指由3萬點回落 ; 美元近三個月低位，金價偏軟，油價則造好。
道指收市仍173點或0.58%，報29872點 ; 標指跌5點或0.16%，收市報3629點 ; 納指升57點或0.48%，收市報12094點。
儲局公布11月份會議紀錄前，會議上官員們詳細討論資產購買計劃，部分官員表示，希望對資產購買計劃作出修改。美滙指數跌穿92關 ; 紐約期金昨曾一度失守1800美元大關，惟投資界仍看好黃金牛市尚未結束。
美上周原油庫存意外降，油價創8個月高，紐約期油升2.1%，報45.83美元。倫敦布蘭特期油升1.7%，報48.66美元。
經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為77.8萬人，持續申領人數為607.1萬人，均遜市場預期。隨着感染情況惡化，美國就業市場正迎來新一波失業潮。
10月耐用品定單按月升1.3%，勝預期；個人消費開支（PCE）按年升1.2%，符合市場預期。
另一方面，美國第三季GDP年化按季增長33.1%，符合預期；第二季為下降31.4%。摩根士丹利將四季度的追蹤預測，從之前的4.3%上調至5.6%，並預期在艱難的冬季之後，消費者支出將在連續兩個月下降後在春季出現好轉，屆時新冠疫苗也將會廣泛分發。
投資者須留意，美國周四為感恩節假期，美股全日休市，周五（27日）感恩節翌日亦會提前3小時收市，即香港時間周六凌晨2時收市。

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責任編輯：柯志宏

美股 布蘭特期油 紐約期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 美滙 疫苗 金價

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【美股市況】感恩節假期前　道指收市跌173點　美滙曾跌穿92（不斷更新）

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