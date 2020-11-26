【樓市現象】上車客愈戰愈勇加快入市 租客豪斥1358萬購般咸道物業變身業主

市場憧憬特首會於施政報告中提出為住宅撤辣，最後未有實行。日前不少買家趁施政報告公布前席加快入市，當中不少是上車客入市個案。一名租客趁施政前夕偷步加快入市，斥約1,358萬元購入般咸道嘉富大廈，由租客變業主。

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美聯物業高級營業經理陳凱迪表示，般咸道嘉富大廈樓齡約33年，由於鄰近港鐵站出入口，交通便捷，故放盤單位獲不少用家垂青。該物業中層C室單位，實用面積約為783平方呎，為三房連套房間格，原業主叫價約1,480萬元，議價後以1,357.9萬元易手，折合實用呎價約為17,344元。



陳凱迪指出，買家為同區租客，一直在區內物色單位入市上車，見近期市況向好，以及銀紙貶值，加上屋苑交通方便及潛力不俗，故趁施政報告公佈前，決定購買磚頭保值。

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此外，美孚新邨也錄得上車客極速入市個案。中原地產高級分行經理馮健平透露，美孚新邨5期蘭秀道14號高層D室日前錄得成交，單位實用面積666平方呎，為三房間隔，外望開揚園景，最初開價850萬元，最終微減20萬元，以830萬元易手，折合實用呎價12,462元。新買家為同區上車客，見單位議價後，呎價吸引，考慮片刻即決定上車自用。據了解，原業主於2008年1月以324萬元買入單位，持貨12年，現轉手賬面獲利506萬元離場，單位升值逾1.5倍。

同時，將軍澳中心1座中層E室，實用面積465方呎，屬2房間隔，內櫳企理，由於項目基座設大型購物商場，加上鄰近港鐵站，交通便利，吸引同區上車客承接，成交價約795萬元，折合實用呎價約17,097元。

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記者：陳詠妍