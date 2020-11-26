【新股IPO】領地控股6999首日招股 入場費約6060元

領地控股（新上市編號：06999）今日起至下周四（12月3日）招股，計劃發售2.5億股，招股價介乎4.5至6元，每手1,000股，入場費約6,060元；12月10日掛牌；獨家保薦人為建銀國際。

京東健康6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得，約60%將用於撥付現有物業開發項目；約20%用於為未來項目提供資金，包括土地收購成本；約10%用於償還項目開發的現有計息借款；餘下約10%為一般營運資金。

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領地是一家於四川房地產開發商中具有領先市場地位的全國性房地產開發商，截至9月底止應佔的總土地儲備為1,656.77萬平方米。

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記者：張以正