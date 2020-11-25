康宏擬出售平台業務予特殊目的收購公司　有意回購小股東持股

康宏環球 （01019） 董事會爭奪戰令股份停牌至今。康宏最新發公告宣布，與AGBA簽訂不具法律約束力的條款書。根據該條款書，本公司擬有條件出售所有平台業務及30%獨立理財顧問業務予AGBA，作價4億美元（31億港元）。AGBA為一家在納斯達克交易所上市的特殊目的收購公司（SPAC）。

AGBA將以現金1億美元（7.75億港元），及總值3億美元的AGBA股份進行收購，對應每股發行價為10美元（77.5港元）。康宏表示，集團需要額外資金發展平台業務，但鑒於持續停牌，未能為平台業務的持續增長籌集足夠資金；平台業務本身亦不符合在聯交所獨立上市的資格。

此外，董事會相信美國資本市場對平台業務有更深入的認識，流動資金亦更雄厚。董事會相信本公司在過去三年透過投資平台業務創造了重大的股東價值，現在是時候將該股東價值轉為現金，並將利益回饋股東。

接受AGBA股份後，公司將根據股東在本公司的持股量按比例地以實物分派形式分派特定AGBA股份予股東。分派予股東的AGBA股份數目尚未決定，但該實物分派不能被視為上市規則下的一個非常重大的公司出售事項，即上市規則第十四章有關規模測試百分比不多於75%。

出售平台業務及分發AGBA股份給股東後，集團的主要業務將剩餘70%獨立理財顧問業務，即集團於2011年上市時的業務。若聯交所容許股份復牌，股東將可繼續透過持有證券控制獨立理財顧問業務。

擬回購小股東股票

康宏表示，知悉很多小股東在停牌期間無法進行股票交易，為了讓小股東於公司股票恢愎買賣後有機會出售其股份，公司或有意根據上市規則第十條利用部分擬定交易的所得款項進行市場股份回購。惟公司的股東及潛在投資者須注意，公司是否進行市場股份回購將取決於董事會就集團的財務狀況、如恢復買賣股份時股價等方面的評估。

因此，在擬定交易完成、實物分派及市場股份回購（假設公司成功重新上市）後：

股東將持有在聯交所上市的股份。如果國藝沒有撤回可能要約或該可能要約在擬定交易達成前仍然生效，公司會繼續經營獨立理財顧問業務及受限於國藝可能的自願一般要約。

股東將持有在NASDAQ上市的股份。AGBA將經營平台業務。公司會設立條款協助股東進行AGBA股份交易。

參與潛在市場股份回購的股東可以出售全部或部分投資，比例將取決於會出售股份的股東數目。

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編輯︰侯景成