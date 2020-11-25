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【業績】阿里健康上半財年虧轉盈　賺2.8億人幣不派息

股市 21:44 2020/11/25

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阿里健康上半財年虧轉盈　賺2.8億人幣不派息

阿里健康 （00241） 截至9月底止，半年扭虧為盈，錄得純利2.8億元（人民幣，下同），去年同期蝕110.2萬元，經調整後利潤淨額增長2.9倍至4.36億元，不派中期息。

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阿里健康扭虧為盈主因用戶「互聯網+健康」意識提升，引致集團多項業務用戶數目快速增長，收購藥品類目電商平台業務所產生的裨益，以及醫藥自營業務收入和毛利的高速增長以及規模經濟推動的效率提升及成本優化。

阿里健康上半年收入按年增長74%至71.6億元，毛利增80.3%，期內，醫藥自營業務及醫藥電商平台業務分別增75.7%及71.4%，至60.4億及9.3億元。而醫療健康服務業務及追溯及數字醫療業務則分別增43.3%及30.3%。

阿里健康指，期內所運營的天貓醫藥平台所產生的商品交易總額（GMV）超過554億元，按年增長49.7%，截至9月底止，天貓醫藥平台的年度活躍消費者超過2.5億。

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編輯：袁諾曦

香港股票 阿里健康（00241）

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