【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題

提到室內裝修，有人喜歡異國風情，選用較鮮豔的色調，凝聚活力感；也有人偏愛樸實的風格，選用素淨的顏色，不管是那一樣，同樣都以「住得舒適」為依歸。戶主阿堅與未婚妻花約40多萬元裝修近400平方呎單位，屋內看似是平平實實，原來是來弄了個「大翻新」，改動廁所門的位置，並就着一些凹陷牆位訂造傢俬，令整間屋的感覺更為寬闊。

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80後從事社工的阿堅與女友拍拖約6年半，打算在11月底結婚，他們於兩年半前，「視察」數十個樓盤，最終決定花約483萬元購入上水一個391平方呎，兩房間隔的單位，樓齡逾20年。阿堅坦言，購入時他們已覺得單位較為殘舊，例如有些地方的牆身有霉斑、發黃，以至漏水等問題，加上單位將成為兩口子的愛巢，當然需要花心思大執，「個陣覺得個價錢（單位售價）算不錯，同埋我哋都諗住，買番嚟都一定會重新裝修。」兩人未有聘用設計師，反而是落手落腳親自設計，並找來相熟的裝份師傅裝修。「初時有諗過簡單裝一裝，但又唔係短時間住2、3年，最少都會住5、6年，咁就不如裝好少少。」

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雖然阿堅謙稱屋內完全無設計可言，但當談到如何慳位，他卻是說得頭頭是道。屋內有較多橫樑位，而牆身也有凹陷位置，所以阿堅特別作出一些改動。他舉例，單位的廚房和廁所天花都有橫樑位，由於屋內樓底不算矮，因此便裝上假天花，讓格局更為美觀。睡房方面，阿堅善用牆身的凹陷位置，訂造衣櫃，以便騰出更多空間。至於書房，阿堅本身打算改作睡房，但因橫樑位較顯眼，「橫樑壓頂」增加了壓迫感，打消念頭，及後他萌生因應窗台位置，訂造書桌的想法，「我哋唔想浪費窗台位置，就不如造張書枱，原本想買現成（書枱），但就會蹝左好多位。」

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除了訂造傢俱和設計假天花，這位「素人設計師」為了令飯廳和客飯廳的間隔變得明顯，決定改動廁所門位置，以解決「五門歸心」的問題。原本，廁所門和廚房門位處同一面牆，廁所門原本是在較中間位置，令客廳這一面牆擺放家具的空間有限。阿堅將廁所門則移近廚房門，用原來的廁所門位置擺放電視櫃，並放置了一張L型梳化正對着電視櫃。改動廁所門位置，令客飯廳空間比原「則」更寬闊。

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部分裝修價單︰

裝修︰257,400元

電器︰約40,000元

門︰21,800元

磁磚︰17,662元

訂造傢俱︰42,000元

現成傢俱︰約9000元

煤氣喉、熱水爐煙囪︰4,870元

潔具︰5,012元

浴屏︰4900元

電制︰約3000元

燈具︰約1000元 合計︰約406,644元

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責任編輯：黎淑雯