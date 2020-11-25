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【熱炒車股】東風擠身電動車股行列　大型智能電動SUV正式預生產

新經濟追蹤 21:18 2020/11/25

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東風旗下新品牌嵐圖首款純電動概念車，於7月亮相時情況

東風 （00489） 推出新電動車，東風發布通告指，旗下高端新能源品牌嵐圖汽車中，大型智能電動SUV正式預生產下綫，預計12月全球首發，明年第3季上市。

東風股價跌3.2%，收報8.14元，成交2.9億元。

嵐圖汽車是東風新50年發展的重要戰略佈局。嵐圖汽車於今年7月正式發布品牌戰略和首款概念車iLand，9月全球首發量產概念車iFree。

    點擊圖片放大
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嵐圖汽車首款SUV是基於iFree概念車打造，11月6日，該款SUV白車身在焊裝車間正式下綫，今天該款SUV在總裝車間預生產下線。該款SUV擁有純電和增程電動兩種動力模式，擁有5G智能網聯技術；在車身結構方面，車身高強鋼佔比達75%，其中500MPa以上熱成型比例高達31%，擁有全球首創的TRB+Patch複合結構熱成型A柱，並在B柱採用TRB
鋁硅塗層熱成型材料；全球首次採用2,000MPa鋁硅塗層材料於車門防撞樑，具備較高的整車安全等性能。目前該款SUV正在全球進行三高、專項、綜合強化等超300萬公里嚴苛測試。

嵐圖汽車計劃從2021年起，每年向市場投放至少一款新車。今後5年，嵐圖汽車的產品將涵蓋轎車、SUV、MPV等多個細分市場，以擴展高端電動汽車的產品陣容。

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記者：譚志偉

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