【業績】耀才上半財年多賺63.6%不派息　耀才「寶寶」、「豆豆」APP開戶量大增5倍

▲ 耀才上半財年多賺63.6%不派息 耀才「寶寶」、「豆豆」APP開戶量大增5倍

耀才證券 （01428） 截至9月底止半年，純利按年增63.6%至3.46億元，綜合稅前純利增約70%至4.01億元，創上市後同期新高，不派中期息。期內，收入增48%至5.8億元。

截至9月底止，耀才客戶戶口總數於該期間進一步攀升20%，直逼41萬個。上半財年耀才「寶寶」、「豆豆」APP的開戶量按年增5.19倍，經耀才「寶寶」APP的落盤量增4.72倍至約437萬次，而經所有平台之落盤總量則增加83%至約945萬次。

耀才表示，大市成交及新股市場活躍，帶動集團業務收入水漲船高。根據港交所的統計資料，今年4至9月之日均交易額約為1,281億元，較去年同期上升約50%，加上中資股接踵而來赴港上市，掀起新股熱潮，今年首8個月共錄得91家新增上市公司，首次上市集資總額高達約1,477億元，較去年同期的849億元飆升74%。

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編輯：袁諾曦