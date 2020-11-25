【施政報告2020】政府下月將推出「智方便」逐步發展智慧城市　預料5G人口覆蓋率今年可達90%

特首林鄭月娥於周三（25日）發表《施政報告》，除了提及包括房屋、基建及民生等方面政策外，又提及到政府有意進一步發展香港成為「智慧城市」，下月將推「智方便」，並計劃於於2021年供應更多不同頻帶的5G頻譜。

政府計劃於12月推出「智方便」服務平台，讓市民使用各項政府服務。在首階段，該平台可提供約20項常用的公共服務供市民使用，包括網上申請續領車輛牌照和電子報稅，以及邀請其他公用事業在平台提供服務。據資料顯示，政府將為所有香港居民免費提供「智方便」戶口，市民可藉此以單一的數碼身分和認證與政府和商業機構進行網上交易。

同時提供具法律效力的數碼簽署功能，處理法定文件及程序。成功登記後，「智方便」戶口會即時綁定於一部該用戶的個人流動裝置以供使用。用戶屆時可利用個人流動裝置提供的生物辨識功能，如人臉識別，指紋鑑別等，進行身分確認及登入網上服務。

林鄭月娥表示，政府自2017年底公布《香港智慧城市藍圖》以來，一直落實相關措施，而且整體進展良好。她舉例，在2018年推出的「轉數快」，現時每月交易數字超過1,200萬宗，總額超過1,300億元。她續指，下月發布的《香港智慧城市藍圖2.0》,將提出超過130項智慧城市措施。

另一方面，政府預料今年5G人口覆蓋率可達90%，並計劃於2021年供應更多不同頻帶的5G頻譜林鄭月娥指，政府一直與兩家衞星營辦商商討將其位於大埔的衞星測控站遷往舂坎角電訊港，預計4年內可完成搬遷重置有關設施，屆時各流動網絡營辦商可更全面有效應用5G頻段及改善覆蓋。

為進一步推動5G應用的發展，政府也延長在「防疫抗疫基金」下推出資助計劃的申請期半年至明年5月，並且與多個公營機構合作，鼓勵各行各業運用5G技術。

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責任編輯：黎淑雯