【旅遊寒冬】新加坡冀盡快重啟旅遊會展業　推廣安全出遊著力升級旅客體驗

▲ 新加坡積極與夥伴合作 安全出遊成全球旅遊業吸客關鍵

疫情打擊全球旅遊業，但全球業界亦不能被動等待疫情過去，可以積極規劃在疫情下安全地逐步重啟旅遊業的可行性。新加坡貿易與工業部長陳振聲表示，新加坡政府將與業界合作，謀求盡快復原當地會展業的運作，以及炭旅遊業推更加更多措施，希望業界可在安全的前提下復原。他又指，希望藉改善旅客到訪當地的體驗，強化新加坡作為全球與地區商務樞紐的位置。

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疫情對旅遊業的影響自然巨大，陳振聲表示，它加速了旅遊數碼化與關注環境可持續兩項大趨勢。但展望未來旅遊業的發展，他相信，未來能盡快以安全、健康的方式重啟旅遊，接收來訪者的地區，有望在旅遊業發展獲得相對優勢，吸引旅客。他強調，現時新加坡抱積極態度，透過科技改善所有未來前往當地旅客的體驗並確保安全，從而加強新加坡作為商務樞紐的吸引力。

他指出，新加坡在疫情爆發早期，出於國民安全第一的考慮而馬上封關，至今，因為對疫情的了解、測試方式與追蹤感染的方法有明顯改善，因此希望在安全前題下盡快重啟旅遊及會議展覽業的活動。他亦希望，現時新加坡開始推出的國際旅客安全往來與商務活動的機制，可以起示範作用，讓其他國家採納，從而減輕各地要求旅客長期隔離的需求。

新加坡旅遊局與ITB Asia今日在新加坡舉辦TravelRevive峰會，為亞太區內近月首個針對國內及國際旅遊、展覽業的商務會議。主辦機構介紹，會議推出多項措施確保參加者的安全，包括場內的社交距離與檢查措施、出席的國際參加者在入境前需登記由樟宜機場集團開發的網上工具Safe Travel Concierge (STC)，進行行程登記程序。而國際出席者亦需要使用新加坡官方的TraceTogether疫情感染追蹤應用。

記者: 周俊霖